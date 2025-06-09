"5-7-9%": за тиждень підприємцям видано 2,2 млрд грн кредитів

За минулий тиждень підприємці в Україні отримали 804 пільгові кредити на загальну суму 2,2 млрд гривень у межах державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. З них 652 кредити на суму 1,7 млрд грн надали банки державного сектору економіки.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Пільгові кредити для бізнесу

З початку 2025 року в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці вже отримали 12 537 кредитів на загальну суму 39 млрд грн. З них 8 343 позики на 17,5 млрд грн надали банки державного сектору економіки.

Від початку дії воєнного стану підприємствам було видано загалом 82 172 кредити на суму 315,4 млрд грн. Із цієї суми 60 205 кредитів на 159,2 млрд грн забезпечили банки держсектора.

Станом на 9 червня 2025 року кредитні кошти були спрямовані на такі цілі:

42,86 млрд грн — на інвестиційні проєкти;

— на інвестиційні проєкти; 77,33 млрд грн — на підтримку оборотного капіталу;

— на підтримку оборотного капіталу; 47,69 млрд грн — на розвиток агровиробників;

— на розвиток агровиробників; 39,64 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

— на переробку сільськогосподарської продукції; 2,63 млрд грн — на фінансування енергосервісних проєктів;

— на фінансування енергосервісних проєктів; 57,30 млрд грн — на реалізацію антивоєнних ініціатив;

— на реалізацію антивоєнних ініціатив; 35,40 млрд грн — на підтримку бізнесу в зонах підвищеного воєнного ризику.

Програма продовжує бути важливим інструментом для розвитку бізнесу та стабілізації економіки в умовах війни.

Усього з моменту старту програми підписано 116 994 кредитні договори на 405,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 80 681 договір на 185,8 млрд гривень.

Нагадаємо, уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 2 млрд гривень для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" у травні.