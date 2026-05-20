5000 пикапов для ВСУ: Минобороны впервые закупит масштабную партию автомобилей через Prozorro

Агентство оборонных закупок ДОТ (Государственный оператор тыла) запустило на Prozorro открытую процедуру закупки 5 000 пикапов для обеспечения военных нужд. Ожидаемая стоимость одного автомобиля – от 1,3 млн грн до почти 1,8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

Это один из первых примеров масштабных поставок пикапов для Сил обороны через открытый тендер и наибольшее их количество, которое когда-либо направляло государство для военных.

"Впервые обеспечиваем военных такой масштабной партией автомобилей через открытую тендерную процедуру в Prozorro. Пикапы — один из самых востребованных типов транспорта на фронте, долгое время находящийся без внимания государства. Они нужны для логистики, эвакуации, мобильности подразделений и работы экипажей дронов", — отметил министр обороны Михаил обороны.

Процедура закупки и стоимость

Тендерные процедуры будут проводиться, в том числе, в электронной системе Prozorro, что позволит обеспечить прозрачность и усилить конкурентность закупок. Директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов отметил, что для таких закупок важно работать с более широким кругом поставщиков, ведь конкурентная среда напрямую влияет и на устойчивость поставок, и на эффективность закупок.

Предполагается, что тендеры будут проводиться в несколько этапов. Ожидаемая стоимость одного пикапа в зависимости от комплектации будет составлять от 1,3 млн грн до почти 1,8 млн грн. Срок поставки всей партии автомобилей – декабрь 2026 года. В то же время, первые партии машин усилят подразделения еще до наступления холодов.

Открытая тендерная процедура позволяет максимально рационально использовать бюджетные денежные средства. Конкурентные торги позволят снизить финальную цену. Кроме того, закупка разделена на несколько лотов, что уменьшает зависимость от одного поставщика.

Как отметили в ведомстве, главное – это прозрачная система с едиными правилами для всех участников. Закупка будет реализована по механизму рамочных соглашений, в рамках которого Агентство уже проработало рыночные предложения, в частности, по ценам на транспортные средства по необходимым характеристикам. Полный объем будет закуплен с учетом дополнительного анализа рынка с целью привлечения более широкого круга поставщиков.

Ранее сообщалось, что Агентство оборонных закупок внедряет механизм авансирования для производителей дронов в маркетплейсе DOT-Chain Defence. Целью новшества является обеспечение компаний оборотными средствами для ускорения изготовления и поставки беспилотников в подразделения Сил обороны.