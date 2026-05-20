5000 пікапів для ЗСУ: Міноборони вперше закупить масштабну партію автомобілів через Prozorro

Міноборони закупить 5000 пікапів для ЗСУ / Міноборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ (Державний оператор тилу) запустила на Prozorro відкриту процедуру закупівлі 5 000 пікапів для забезпечення потреб військових. Очікувана вартість одного автомобіля – від 1,3 млн грн до майже 1,8 млн грн.

Це один із перших прикладів масштабного постачання пікапів для Сил оборони через відкритий тендер та найбільша їх кількість, яку коли-небудь спрямовувала держава для військових.

"Уперше забезпечуємо військових такою масштабною партією автомобілів через відкриту тендерну процедуру в Prozorro. Пікапи — один із найбільш затребуваних типів транспорту на фронті, який довгий час був поза увагою держави. Вони потрібні для логістики, евакуації, мобільності підрозділів та роботи екіпажів дронів", — зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Процедура закупівлі і вартість

Тендерні процедури відбуватимуться, в тому числі, в електронній системі Prozorro, що дозволить забезпечити прозорість та посилити конкурентність закупівель. Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов зазначив, що для таких закупівель важливо працювати з ширшим колом постачальників, адже конкурентне середовище напряму впливає і на стійкість постачання, і на ефективність закупівель.

Передбачається, що тендери будуть проводитися у кілька етапів. Очікувана вартість одного пікапа в залежності від комплектації складатиме від 1,3 млн грн до майже 1,8 млн грн. Термін постачання всієї партії автомобілів – грудень 2026 року. Водночас перші партії машин посилять підрозділи ще до настання холодів.

Відкрита тендерна процедура дозволяє максимально раціонально використати бюджетні кошти. Конкурентні торги дадуть можливість знизити фінальну ціну. Крім того, закупівля розділена на кілька лотів, що зменшує залежність від одного постачальника.

Як зазначили у відомстві, головне – це прозора система з єдиними правилами для всіх учасників. Закупівля буде реалізована за механізмом рамкових угод, у межах якого Агенція вже опрацювала ринкові пропозиції, зокрема щодо цін на транспортні засоби за необхідними характеристиками. Повний обсяг буде закуплений з врахуванням додаткового аналізу ринку з метою залучення ширшого кола постачальників.

Раніше повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель впроваджує механізм авансування для виробників дронів у маркетплейсі DOT-Chain Defence. Метою нововведення є забезпечення компаній обіговими коштами для пришвидшення виготовлення та постачання безпілотників до підрозділів Сил оборони.

Автор:
Тетяна Ковальчук