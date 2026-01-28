Запланована подія 2

520 000 шпал и контактные сети: швейцарские компании усиливают сотрудничество с "Укрзализныцей"

подписание Меморандума
Швейцарские компании помогут модернизировать "Укрзализныцю". Фото: посольство Швейцарии в Украине.

Украинская железная дорога получает мощное подкрепление мировых лидеров индустрии. 27 января было подписано два Меморандума о взаимопонимании. По новым договоренностям швейцарские частные компании Schwihag AG и Arthur Flury AG обеспечат АО "Укрзализныця" критически важными компонентами для восстановления путей и энергосетей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине.

Ключевые направления партнерства

Компания Schwihag AG, мировой лидер в сфере систем железнодорожных путей, поставит материалы для 520 000 шпал и планирует локализацию производства в Украине с передачей части своих производственных мощностей. В свою очередь Arthur Flury AG обеспечит контактные сети, что будет способствовать повышению надежности, продлению срока службы, энергоэффективности и постоянству железнодорожной инфраструктуры Украины.

Эти проекты укрепляют стратегическое сотрудничество с "Укрзализныцей", обеспечивая критически важные элементы для безотлагательного ремонта, восстановления и модернизации одного из наиболее пострадавших от войны секторов украинской экономики.

В ходе церемонии посол Жак Гербер выразил солидарность Швейцарии с Украиной, в частности в свете чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. В свою очередь, обе швейцарские компании подтвердили готовность углублять партнерство, подчеркнув, что производство уже продолжается, а продукция вскоре поступит в Украину.

Надежность, проверенная временем

Поддержка "Укрзалізниці" со стороны Швейцарии началась еще в 2023 году. Системы Schwihag уже использовались для:

  • восстановление железнодорожного сообщения с прифронтовыми регионами;
  • развитию западных пограничных переходов с ЕС;
  • строительства железной дороги пути 1435 мм.

Подписанные меморандумы – это только начало. Они стали первыми из 12 проектов-победителей конкурса, что делает "Укрзализныцю" настоящим локомотивом практической реализации этой инициативы. Уже в январе 2026 г. был объявлен второй конкурс проектных предложений с общим бюджетом 150 млн швейцарских франков.

Марина Денисюк, заместитель министра развития общин и территорий Украины, подчеркнула значимость этой помощи: "Швейцарская поддержка чрезвычайно важна в этот сложный период — она помогает сохранять национальную соединенность под постоянными обстрелами и дарит надежду с каждым новым реализованным проектом".

Подписание документов отражает общую ответственность правительства Швейцарии и частного сектора в поддержке Украины, а также их приверженность устойчивому развитию инфраструктуры.

Напомним, в прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о предоставлении " Укрзализныци " 10 аккумуляторных маневровых тягачей в рамках поддержки украинской железнодорожной инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук