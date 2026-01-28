520 000 шпал і контактні мережі: швейцарські компанії посилюють співпрацю з "Укрзалізницею"

Українська залізниця отримує потужне підкріплення від світових лідерів індустрії. 27 січня було підписано два Меморандуми про взаєморозуміння. За новими домовленостями швейцарські приватні компанії Schwihag AG і Arthur Flury AG забезпечать АТ "Укрзалізниця" критично важливими компонентами для відновлення колій та енергомереж.

Як пише Delo.ua, про це повідомило посольство Швейцарії в Україні.

Ключові напрямки партнерства

Компанія Schwihag AG, світовий лідер у сфері систем залізничних шляхів, поставить матеріали для 520 000 шпал і планує локалізацію виробництва в Україні з передачею частини своїх виробничих потужностей. Своєю чергою, Arthur Flury AG забезпечить контактні мережі, що сприятиме підвищенню надійності, подовженню строку служби, енергоефективності та сталості залізничної інфраструктури України.

Ці проєкти зміцнюють стратегічну співпрацю з "Укрзалізницею", забезпечуючи критично важливі елементи для невідкладного ремонту, відновлення та модернізації одного з найбільш постраждалих від війни секторів української економіки.

Під час церемонії посол Жак Гербер висловив солідарність Швейцарії з Україною, зокрема у світлі надзвичайної ситуації в енергетичному секторі. У свою чергу обидві швейцарські компанії підтвердили готовність поглиблювати партнерство, наголосивши, що виробництво вже триває, а продукція невдовзі надійде до України.

Надійність, перевірена часом

Підтримка Укрзалізниці зі сторони Швейцарії розпочалася ще у 2023 році. Системи Schwihag уже використовувалися для:

відновлення залізничного сполучення з прифронтовими регіонами;

розвитку західних прикордонних переходів з ЄС;

будівництва залізниці колії 1435 мм.

Підписані меморандуми — це лише початок. Вони стали першими з 12 проєктів-переможців конкурсу, що робить "Укрзалізницю" справжнім локомотивом практичної реалізації цієї ініціативи. Вже у січні 2026 року було оголошено другий конкурс проєктних пропозицій із загальним бюджетом 150 млн швейцарських франків.

Марина Денисюк, заступниця міністра розвитку громад та територій України, підкреслила значущість цієї допомоги: "Швейцарська підтримка є надзвичайно важливою у цей складний період — вона допомагає зберігати національну сполученість під постійними обстрілами та дарує надію з кожним новим реалізованим проєктом".

Підписання документів відображає спільну відповідальність уряду Швейцарії та приватного сектору у підтримці України, а також їхню відданість сталому розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, торік Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про надання "Укрзалізниці" 10 акумуляторних маневрових тягачів в рамках підтримки української залізничної інфраструктури.