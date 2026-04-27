580 млн грн из оборонки вывели в "тень": как работала схема

Следователи разоблачили схему вывода почти 580 млн грн из оборонных контрактов через сеть фиктивных предприятий / Нацполиция

Национальная полиция разоблачила масштабную схему хищения средств оборонных контрактов, по которой из госзаказов более чем на 2,5 млрд грн вывели в теневой оборот около 580 млн грн.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, частное предприятие, выполнявшее ремонты и обслуживание военной техники, перечисляло средства через сеть фиктивных компаний, оформляя операции как закупку запчастей и материалов. После поступления денег на счета «технических» фирм их сразу снимали наличными и передавали участникам схемы.

Правоохранители установили более 40 подконтрольных предприятий, обслуживавших «конвертационный центр». Часть из них, по данным следствия, была оформлена на лиц, связанных с временно оккупированными территориями, а также на фиктивных иностранных учредителей.

По оценкам судебно-экономических экспертиз, государство понесло более 100 млн грн потерь из-за уклонения от уплаты налогов, а объем легализованных средств по схеме составил около 580 млн грн.

В рамках расследования проведены десятки обысков, изъята финансовая документация, наличные деньги, техника и транспортные средства. Семь человек получили подозрения, пять задержаны, всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее правоохранительные органы неоднократно разоблачали злоупотребления во время государственных закупок для оборонного сектора, в частности, факты завышения стоимости оборудования и растраты бюджетных средств.

Автор:
Лариса Крупко