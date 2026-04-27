580 млн грн з оборонки вивели в "тінь": як працювала схема

Національна поліція викрила масштабну схему розкрадання коштів оборонних контрактів, через яку з держзамовлень на понад 2,5 млрд грн вивели у тіньовий обіг близько 580 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, приватне підприємство, що виконувало ремонти та обслуговування військової техніки, перераховувало кошти через мережу фіктивних компаній, оформлюючи операції як закупівлю запчастин та матеріалів. Після надходження грошей на рахунки «технічних» фірм їх одразу знімали готівкою та передавали учасникам схеми.

Правоохоронці встановили понад 40 підконтрольних підприємств, які обслуговували «конвертаційний центр». Частина з них, за даними слідства, була оформлена на осіб, пов’язаних із тимчасово окупованими територіями, а також на фіктивних іноземних засновників.

За оцінками судово-економічних експертиз, держава зазнала понад 100 млн грн втрат через ухилення від сплати податків, а обсяг легалізованих коштів через схему становив близько 580 млн грн.

У межах розслідування проведено десятки обшуків, вилучено фінансову документацію, готівку, техніку та транспортні засоби. Семеро осіб отримали підозри, п’ятьох затримано, усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронні органи неодноразово викривали зловживання під час державних закупівель для оборонного сектору, зокрема факти завищення вартості обладнання та розтрати бюджетних коштів.