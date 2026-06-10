6,5 тысяч локаций: Киев развернет масштабную сеть зарядных станций для электромобилей

В Киеве появится сеть зарядной инфраструктуры, рассчитанная ориентировочно на 13 тысяч машиномест для электромобилей. Столичные власти уже приступили к практической подготовке и анализируют технические параметры 6,5 тысячи потенциальных локаций по всему городу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

"Мы создаем прозрачную модель развития зарядной инфраструктуры в Киеве. После анализа и подготовки локаций право на их использование для установки зарядных станций будут предоставлять через открытые аукционы в системе "Prozorro.Продажи". В Киеве не будет принципа "кто первый пришел – тот и получил лучшее место". Все локации будут распределять через открытые аукционы. Константин Усов.

По его словам, в столице не будет принципа "кто первый пришел – тот и получил самое лучшее место". Все локации будут распределяться через открытые аукционы. Такой подход гарантирует равные возможности для всех участников рынка.

Для формирования будущей сети коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" направляет запросы к балансодержателям электрических сетей, в частности в ДТЭК, а также другим предприятиям, учреждениям и организациям. В настоящее время идет сбор и обработка информации об имеющихся мощностях, возможностях подключения и других технических параметрах. Это необходимо для определения наиболее подходящих локаций под новые зарядные станции.

"Мы хотим, чтобы развитие сети происходило не хаотично, а на основе технических расчетов и реального спроса. Именно поэтому сегодня собираем всю необходимую информацию для принятия качественных управленческих решений и последующего привлечения инвесторов", – подчеркнул чиновник.

По результатам проделанной работы город сформирует окончательный перечень локаций, и все они будут предложены инвесторам.

Ранее сообщалось, что в Украине в среднем на одну скорую зарядную станцию приходится около 168 электромобилей. Лучшую динамику показывает Киевская область, где появилось около 50 новых станций. Дальше по темпам развития следуют Одесса, Львов и Днепр.