6,5 тисяч локацій: Київ розгорне масштабну мережу зарядних станцій для електромобілів

У Києві з'явиться мережа зарядної інфраструктури, розрахована орієнтовно на 13 тисяч машиномісць для електромобілів. Столична влада вже розпочала практичну підготовку та аналізує технічні параметри 6,5 тисячі потенційних локацій по всьому місту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

"Ми створюємо прозору модель розвитку зарядної інфраструктури в Києві. Після аналізу та підготовки локацій право на їх використання для встановлення зарядних станцій надаватимуть через відкриті аукціони в системі "Prozorro.Продажі". У Києві не буде принципу "хто перший прийшов – той і отримав найкраще місце". Усі локації розподілятимуть через відкриті аукціони, що гарантує рівні можливості для всіх учасників ринку та прозорість процесу", – підкреслив Костянтин Усов.

За його словами, у столиці не буде принципу "хто перший прийшов – той і отримав найкраще місце". Усі локації розподілятимуть через відкриті аукціони. Такий підхід гарантуватиме рівні можливості для всіх учасників ринку.

Для формування майбутньої мережі комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" спрямовує запити до балансоутримувачів електричних мереж, зокрема до ДТЕК, а також інших підприємств, установ та організацій. Наразі триває збір та опрацювання інформації щодо наявних потужностей, можливостей підключення та інших технічних параметрів. Це необхідно для визначення найбільш придатних локацій під нові зарядні станції.

"Ми хочемо, щоб розвиток мережі відбувався не хаотично, а на основі технічних розрахунків і реального попиту. Саме тому сьогодні збираємо всю необхідну інформацію для ухвалення якісних управлінських рішень і подальшого залучення інвесторів", – наголосив чиновник.

За результатами проведеної роботи місто сформує остаточний перелік локацій, і всі вони будуть запропоновані інвесторам.

Раніше повідомлялося, що в Україні в середньому на одну швидку зарядну станцію припадає близько 168 електромобілів. Найкращу динаміку показує Київська область, де з’явилося близько 50 нових станцій. Далі за темпами розвитку йдуть Одеса, Львів і Дніпро.