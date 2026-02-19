$653 тыс. в гараже умершей бабушки: начато расследование в отношении главы Госэкоинспекции

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по факту внесения недостоверных сведений в ежегодную декларацию временно исполняющего обязанности Государственной экологической инспекции Украины Александра Субботенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Начато расследование

Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании обоснованного заключения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), составленного по результатам полной проверки декларации за 2024 год.

В частности, в декларации должностного лица указана информация, которая может отличаться от достоверной на сумму более 26 млн грн, что превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату подачи декларации.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в рамках производства проверяются обстоятельства приобретения и декларирования активов, а также соответствие предоставленных объяснений установленным фактическим данным.

Нашел $653 тыс. в гараже умершей бабушки

Временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Александр Субботенко во время проверки своей декларации НАПК заявил, что нашел 653 тыс. долларов наличными в гараже своей умершей бабушки.

Чиновник утверждает, что средства бабушка получила законно вместе с дедушкой. Он рассказывает о "семейном правиле" конвертировать гривневый эквивалент в доллары и сохранять наличные деньги для жизненных затрат. НАЗК считает, что бабушка и дедушка субъекта декларирования не имели финансовой возможности сэкономить значительные денежные средства.

Субботенко также хотел "легализовать" "найденные в гараже бабушки" средства через суд, но тот ему отказал.

Кроме того, проверка НАПК выявила также несоответствия в декларации Субботенко относительно нескольких объектов недвижимости:

квартира в Харькове (65,2 кв.м, общая долевая собственность);

квартира в Киеве;

гараж в Харькове (32,1 кв.м, собственность с 2021 года – тот самый, где якобы найдены средства);

машиноместа в Киеве.

По итогам проверки НАПК пришли к выводу о наличии признаков уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УКУ. Общая сумма недостоверно задекларированных сведений составляет 26,7 миллионов гривен.

Напомним, заместитель директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом – начальник управления по распоряжению государственным имуществом Фонда государственного имущества Украины Андрей Мельник указал в декларации за 2024 год владение около 5 тонн золота стоимостью почти 80 млн. евро, которые он хранит в Москве. Кроме того, чиновник задекларировал 15 месторождений редкоземельных металлов, в том числе на оккупированной территории Луганской области, и 29 незавершенных объектов недвижимости в Одесской области.