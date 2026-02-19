Знайдені $653 тис. у гаражі померлої бабусі: розпочато розслідування стосовно очільника Держекоінспекції

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації тимчасово виконувача обовʼязків Державної екологічної інспекції України Олександра Субботенка.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Розпочато розслідування

Зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі обґрунтованого висновку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), складеного за результатами повної перевірки декларації за 2024 рік.

Зокрема, у декларації посадовця зазначено інформація, яка може відрізнятися від достовірної на суму понад 26 млн грн, що перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У Генпрокуратурі підкреслили, що у межах провадження перевіряються обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих пояснень встановленим фактичним даним.

Знайшов $653 тис. у гаражі померлої бабусі

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації НАЗК заявив, що знайшов 653 тис. доларів готівкою в гаражі своєї бабусі, яка померла.

Посадовець стверджує, що кошти бабуся отримала законно разом з дідусем. Він розповідає про "сімейне правило" конвертувати гривневий еквівалент у долари та зберігати готівку для життєвих витрат. Натомість НАЗК вважає, що бабуся та дідусь субʼєкта декларування не мали фінансової можливості заощадити значні грошові кошти.

Субботенко також хотів "легалізувати" "знайдені у гаражі бабусі" кошти через суд, але той йому відмовив.

Крім того, перевірка НАЗК виявила також невідповідності в декларації Субботенка стосовно кількох об'єктів нерухомості:

квартира в Харкові (65,2 кв.м, спільна часткова власність);

квартира в Києві;

гараж у Харкові (32,1 кв.м, власність з 2021 року — той самий, де нібито знайдено кошти);

машиномісця в Києві.

За підсумками перевірки НАЗК дійшло висновку про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей становить 26,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном – начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна України Андрій Мельник вказав у декларації за 2024 рік володіння близько 5 тонн золота вартістю майже 80 млн євро, які він зберігає у Москві. Крім того, посадовець задекларував 15 родовищ рідкоземельних металів, у тому числі на окупованій території Луганської області, та 29 незавершених об'єктів нерухомості на Одещині.