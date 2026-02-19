Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Знайдені $653 тис. у гаражі померлої бабусі: розпочато розслідування стосовно очільника Держекоінспекції

Олександр Субботенко
Олександр Субботенко. Фото: facebook.com/deiukr

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації тимчасово виконувача обовʼязків Державної екологічної інспекції України Олександра Субботенка.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Розпочато розслідування

Зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі обґрунтованого висновку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), складеного за результатами повної перевірки декларації за 2024 рік.

Зокрема, у декларації посадовця зазначено інформація, яка може відрізнятися від достовірної на суму понад 26 млн грн, що перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У Генпрокуратурі підкреслили, що у межах провадження перевіряються обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих пояснень встановленим фактичним даним.

Знайшов $653 тис. у гаражі померлої бабусі

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції Олександр Субботенко під час перевірки своєї декларації НАЗК заявив, що знайшов 653 тис. доларів готівкою в гаражі своєї бабусі, яка померла. 

Посадовець стверджує, що кошти бабуся отримала законно разом з дідусем.  Він розповідає про "сімейне правило" конвертувати гривневий еквівалент у долари та зберігати готівку для життєвих витрат. Натомість НАЗК  вважає, що бабуся та дідусь субʼєкта декларування не мали фінансової можливості заощадити значні грошові кошти.

Субботенко також хотів "легалізувати" "знайдені у гаражі бабусі" кошти через суд, але той йому відмовив.

Крім того, перевірка НАЗК виявила також невідповідності в декларації Субботенка стосовно кількох об'єктів нерухомості:

  • квартира в Харкові (65,2 кв.м, спільна часткова власність);
  • квартира в Києві;
  • гараж у Харкові (32,1 кв.м, власність з 2021 року — той самий, де нібито знайдено кошти);
  • машиномісця в Києві.

За підсумками перевірки НАЗК дійшло висновку про наявність ознак кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Загальна сума недостовірно задекларованих відомостей становить 26,7 мільйона гривень. 

Нагадаємо, заступник директора департаменту оренди та розпорядження державним майном – начальник управління з питань розпорядження державним майном Фонду державного майна України Андрій Мельник вказав у декларації за 2024 рік володіння близько 5 тонн золота вартістю майже 80 млн євро, які він зберігає у Москві. Крім того, посадовець задекларував 15 родовищ рідкоземельних металів, у тому числі на окупованій території Луганської області, та 29 незавершених об'єктів нерухомості на Одещині.

Автор:
Світлана Манько