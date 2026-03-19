$750 тыс. на локальное производство электрогрузовиков: в Украине запускают новый проект

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на inventure.

В Украине представили инвестиционный проект по созданию локального производства электрических грузовиков грузоподъемностью 1,5, 4,5 и 8 тонн. Инициатором выступает компания ООО "Эксимват", которая планирует привлечь $750 тыс. для запуска крупноузловой сборки (SKD) современных электрогрузовых автомобилей. Транспорт предназначен для военных нужд, коммерческого использования и государственного сектора.

Проект предусматривает не только продажу, но и локальную сборку электрогрузовиков в Украине, что позволит сформировать национального производителя в сегменте, пока практически не представленном на внутреннем рынке. Новые автомобили могут заинтересовать фермерские хозяйства, логистические компании, коммунальные службы, частный бизнес, Министерство обороны Украины и ГСЧС.

Преимущества электрогрузовиков

Одним из ключевых преимуществ техники значительно ниже эксплуатационные расходы — в 2–3 раза меньше, чем у дизельных аналогов. Дополнительные плюсы: экологичность, бесшумная работа и отсутствие теплового следа, что важно для военных применений. Шасси предлагаются как в моноприводном, так и в полноприводном варианте 4×4.

Электрогрузовики можно использовать в качестве универсальной платформы для установки грузовых платформ, самосвалов, кранов и другого специализированного оборудования. Локальная сборка позволит удерживать цену на уровне дизельных моделей или только до 15% дороже, что при более низких затратах на эксплуатацию делает транспорт экономически привлекательным.

Рынок и перспективы

Украинский рынок электрических грузовых автомобилей в сегменте 1,5–8 т находится на начальном этапе развития, но уже демонстрирует потенциал для масштабирования. Ожидается, что к 2035 году накопленный парк таких авто достигнет 150–180 тыс. единиц, а годовые продажи возрастут до 17–20 тыс. единиц в год, что соответствует рынку в размере $1–1,3 млрд в год. В целом за 2026-2035 годы объем рынка оценивается в $6-8 млрд.

Основными драйверами роста являются удорожание горючего, развитие электронной коммерции и городской логистики, гармонизация с европейскими стандартами и повышение экологических требований.

Проект подразумевает прямые продажи, развитие дилерской сети, лизинг и кредитование. Основной акцент – B2B-продажи, участие в тендерах, пилотных проектах с крупными клиентами и цифровое продвижение. Целевая аудитория: фермерские хозяйства, ФЛП в сфере доставки и городской логистики, ритейл, логистические компании, производственные предприятия и государственный сектор.

Команда и производство

Компания-инициатор основана в 2024 году. В настоящее время команда состоит из одного основателя и трех технических специалистов – двух инженеров и механика. На первом этапе планируется производство трех экспериментальных автомобилей. В первые три года компания планирует выйти на серийное производство от 30 до 1000 единиц в год. Период окупаемости проекта – около двух лет при продаже 190 автомобилей.

Инвестиции и финансирование

Общий бюджет проекта составляет $750 тыс. Из них $150 тыс. будет направлено на закупку трех электрогрузовиков для сертификации и продвижения, а $600 тыс. — на закупку шести комплектов для SKD-сборки, оборудования, материалов, аренды помещений и организации производства. Частично проект уже профинансирован на $35 тыс.

Напомним, Немецкая компания Goldhofer AG приступила к производству компонентов для крупногабаритных полуприцепов на базе индустриального парка "Красилов Технопорт" в Хмельницкой области. Объем инвестиционного проекта составляет 4,5 млн. евро, из которых 1,5 млн. евро уже направлены на развитие мощностей.