$750 тис. на локальне виробництво електровантажівок: в Україні запускають новий проєкт

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на inventure.

Виробництво електровантажівок в Україні

В Україні презентували інвестиційний проєкт зі створення локального виробництва електричних вантажівок вантажопідйомністю 1,5, 4,5 та 8 тонн. Ініціатором виступає компанія ТОВ "Ексімват", яка планує залучити $750 тис. для запуску крупновузлового складання (SKD) сучасних електровантажних автомобілів. Транспорт призначений для військових потреб, комерційного використання та державного сектору.

Проєкт передбачає не лише продаж, а й локальне складання електровантажівок в Україні, що дозволить сформувати національного виробника у сегменті, який поки практично не представлений на внутрішньому ринку. Нові автомобілі можуть зацікавити фермерські господарства, логістичні компанії, комунальні служби, приватний бізнес, а також Міністерство оборони України та ДСНС.

Переваги електровантажівок

Однією з ключових переваг техніки є значно нижчі експлуатаційні витрати — у 2–3 рази менші, ніж у дизельних аналогів. Додаткові плюси: екологічність, безшумна робота та відсутність теплового сліду, що важливо для військових застосувань. Шасі пропонуються як у монопривідному, так і у повнопривідному варіанті 4×4.

Електровантажівки можна використовувати як універсальну платформу для встановлення вантажних платформ, самоскидів, кранів та іншого спеціалізованого обладнання. Локальне складання дозволить утримувати ціну на рівні дизельних моделей або лише до 15% дорожче, що при нижчих витратах на експлуатацію робить транспорт економічно привабливим.

Ринок та перспективи

Український ринок електричних вантажних автомобілів у сегменті 1,5–8 т наразі перебуває на початковому етапі розвитку, але вже демонструє потенціал для масштабування. Очікується, що до 2035 року накопичений парк таких авто сягне 150–180 тис. одиниць, а річні продажі зростуть до 17–20 тис. одиниць на рік, що відповідає ринку обсягом $1–1,3 млрд на рік. Загалом за 2026–2035 роки обсяг ринку оцінюється у $6–8 млрд.

Основними драйверами зростання є подорожчання пального, розвиток електронної комерції та міської логістики, гармонізація з європейськими стандартами та підвищення екологічних вимог.

Проєкт передбачає прямі продажі, розвиток дилерської мережі, лізинг та кредитування. Основний акцент — B2B-продажі, участь у тендерах, пілотних проєктах з великими клієнтами та цифрове просування. Цільова аудиторія: фермерські господарства, ФОП у сфері доставки та міської логістики, ритейл, логістичні компанії, виробничі підприємства та державний сектор.

Команда та виробництво

Компанія-ініціатор заснована у 2024 році. Наразі команда складається з одного засновника та трьох технічних спеціалістів - двох інженерів і механіка. На першому етапі планується виробництво трьох експериментальних автомобілів. Протягом перших трьох років компанія планує вийти на серійне виробництво від 30 до 1000 одиниць на рік. Період окупності проєкту - близько двох років за умови продажу 190 автомобілів.

Інвестиції та фінансування

Загальний бюджет проєкту становить $750 тис. Із них $150 тис. буде спрямовано на закупівлю трьох електровантажівок для сертифікації та просування, а $600 тис. — на закупівлю шести комплектів для SKD-складання, обладнання, матеріали, оренду приміщень та організацію виробництва. Частково проєкт уже профінансовано на $35 тис.

