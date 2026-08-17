84% ювелирного бизнеса в Украине составляют ФЛП: сколько зарабатывают

По состоянию на конец июля, по данным Единого государственного реестра, 7865 ювелирных бизнесов работают в Украине. 84% из них — ФЛПы. Все больше предпринимателей закрывается, в то же время количество компаний, наоборот, растет уже пять лет подряд. Ювелирной столицей остается Киев, а 180 компаний имеют иностранных владельцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Число ювелирных компаний растет уже пять лет подряд

Отмечается, что 7865 ювелирных производителей, продавцов и мастеров по ремонту украшений и часов сейчас работают в Украине. Из них 6 583 ФЛП и 1 282 компании.

Аналитики отмечают, что хотя ФЛП больше, именно они чаще закрываются, чем открываются. Так, в 2021-2022 годах на 498 предпринимателей больше решили завершить деятельность, чем начать. В 2023 году рынок вернулся к росту, а в 2024-м получил рекордный прирост – 611 предпринимателей. Однако уже в 2025 году тенденция снова изменилась: закрытий было на 169 больше, чем регистраций.

Компании держатся стабильнее: их количество росло каждый год, даже после начала полномасштабной войны. На 54 ювелирных компании больше появилось, чем прекратило работу в прошлом году в Украине.

1 365 ювелирных бизнесов сосредоточено в Киеве

По данным "Опендатабот", больше всего продавцов и производителей украшений сосредоточено в Киеве - 1 365. Далее следуют Запорожская область с 679 предприятиями, Киевская - с 585, Харьковская - с 548 и Днепропетровская - с 484.

Аналитики подчеркивают, что точно проанализировать успехи компаний по ювелирным КВЭДам пока не представляется возможным, ведь только треть из них предоставили финансовую отчетность за прошлый год, 358 из 1 282 компаний.

Среди них наибольший доход получила компания "Злата Истейт" - 1,26 млрд грн. Далее расположились "Ресурс+" с 1,02 млрд. грн. и "Вайс Кинг" с 955,4 млн. грн. Замыкают пятерку официальный дистрибьютор Pandora в Украине - компания "Амадео" с доходом 830,4 млн грн и компания "Опти Голд" с 620,4 млн грн. Итого пятерка получила доход более 4,68 млрд грн.

Компании с иностранными владельцами

В 180 компаниях среди бенефициаров указаны граждане других стран. Чаще всего это Израиль – 22 компании, Турция – 20 и Российская Федерация – 19. Также среди владельцев встречаются граждане Грузии, США и Узбекистана.

В "Опендатаботе" отмечают, что среди 19 действующих компаний, у которых есть бенефициары из Российской Федерации, лишь одна показала выручку за последние 2 года. Это "Белоцерковский ювелирный завод" с доходом 10,9 тыс. грн. за 2023 год.

В общей сложности среди компаний с иностранными бенефициарами финансовую отчетность за 2025 год подали 32 бизнеса: с владельцами-гражданами Израиля — 11 компаний, 5 компаний с бенефициарами из США, 4 — из Швейцарии и по 2 бизнеса, связанных с бенефициарами из Турции и Китая.

Напомним, с 2020 года в Украине государственное клеймение прошли 35,8 млн. ювелирных изделий из драгоценных металлов общим весом 83,2 тонны. В 2026 году государственную пробу уже получили 1,1 млн украшений, но среднемесячный показатель на 18% ниже, чем в прошлом.