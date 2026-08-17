84% ювелірного бізнесу в Україні становлять ФОПи: скільки заробляють

Станом на кінець липня, за даними Єдиного державного реєстру, 7 865 ювелірних бізнесів працюють в Україні. 84% з них — ФОПи. Усе більше підприємців закривається, водночас кількість компаній навпаки зростає вже п’ять років поспіль. Ювелірною столицею залишається Київ, а 180 компаній мають іноземних власників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кількість ювелірних компаній зростає вже п’ять років поспіль

Зазначається, що 7 865 ювелірних виробників, продавців і майстрів з ремонту прикрас та годинників нині працюють в Україні. З них 6 583 ФОПи та 1 282 компанії.

Аналітики зауважують, що хоча ФОПів більше, саме вони частіше закриваються, ніж відкриваються. Так, у 2021–2022 роках на 498 підприємців більше вирішили завершити діяльність, ніж розпочати. У 2023 році ринок повернувся до зростання, а у 2024-му отримав рекордний приріст — 611 підприємців. Проте вже у 2025 році тенденція знову змінилася: закриттів було на 169 більше, ніж реєстрацій.

Компанії тримаються стабільніше: їхня кількість зростала щороку, навіть після початку повномасштабної війни. На 54 ювелірні компанії більше з’явилось, ніж припинило роботу торік в Україні.

1 365 ювелірних бізнесів зосереджено в Києві

За даними "Опендатабот", найбільше продавців і виробників прикрас зосереджено у Києві — 1 365. Далі йдуть Запорізька область із 679 підприємствами, Київська — з 585, Харківська — з 548 та Дніпропетровська — з 484.

Аналітики підкреслюють, що достеменно проаналізувати успіхи компаній за ювелірними КВЕДами наразі не видається можливим, адже лише третина з них подали фінансову звітність за минулий рік, 358 із 1 282 компаній.

Серед них найбільший дохід отримала компанія "Злата Істейт" — 1,26 млрд грн. Далі розташувалися "Ресурс+" із 1,02 млрд грн та "Вайс Кінг" із 955,4 млн грн. Замикають п’ятірку офіційний дистриб’ютор Pandora в Україні — компанія "Амадео"з доходом 830,4 млн грн та компанія "Опті Голд" із 620,4 млн грн. Разом п’ятірка отримала дохід понад 4,68 млрд грн.

Компанії з іноземними власниками

У 180 компаніях серед бенефіціарів зазначені громадяни інших країн. Найчастіше це Ізраїль — 22 компанії, Туреччина — 20 та Російська Федерація — 19. Також серед власників трапляються громадяни Грузії, США й Узбекистану.

В "Опендатабот" зауважують, що серед 19 чинних компаній, у яких є бенефіціари з Російської Федерації, лише одна показала виторг за останні 2 роки. Це "Білоцерківський ювелірний завод" з доходом 10,9 тис. грн за 2023 рік.

Загалом серед компаній з іноземними бенефіціарами фінансову звітність за 2025 рік подали 32 бізнеси: з власниками-громадянами Ізраїлю — 11 компаній, 5 компаній з бенефіціарами зі США, 4 — зі Швейцарії та по 2 бізнеси, пов’язані з бенефіціарами з Туреччини та Китаю.

Нагадаємо, з 2020 року в Україні державне клеймування пройшли 35,8 млн ювелірних виробів із дорогоцінних металів загальною вагою 83,2 тонни. У 2026 році державну пробу вже отримали 1,1 млн прикрас, але середньомісячний показник на 18% нижчий, ніж торік.