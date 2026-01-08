93% украинских компаний уже используют ИИ

Искусственный интеллект по тренду превращается в базовую бизнес-практику. Минцифры вместе с Top Lead провели опрос более 200 украинских компаний, показавший, что 93% респондентов уже применяют ИИ в своей деятельности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Активнее всего компании планируют внедрять ИИ в торговле, маркетинге и PR, финансовом секторе, образовании и сфере услуг.

Это свидетельствует о постепенном закреплении технологии в ключевых отраслях экономики.

Для чего бизнес использует ИИ

Самый распространенный сценарий применения ИИ – анализ данных и рынка, а также прогнозирование. Второе место занимают маркетинг и продажи: в этом направлении ИИ используют около 64% опрошенных компаний.

Вместе с тем, безопасность и киберзащита остаются наименее охваченными сферами — лишь 18,4% бизнесов привлекают ИИ для этих задач.

Эффект для бизнеса

62% компаний уже фиксируют положительное влияние ИИ на производительность и экономические показатели. Это значит, что бизнес постепенно переходит от экспериментов с технологией к получению измеряемой бизнес-ценности.

Мотивация внедрения

Ключевым мотивом использования ИИ остается автоматизация рутинных и операционных задач. Такой подход свидетельствует о том, что ИИ чаще всего используется для оптимизации процессов, а не для глубокой трансформации бизнес-моделей.

В 2025 году средняя зарплата специалистов с навыками искусственного интеллекта выросла почти на 40%. Высокие доходы получают IT-специалисты, однако AI-компетенции все больше ценятся и в финансах, маркетинге и управлении, где владение инструментами искусственного интеллекта позволяет увеличить зарплату более чем на 35%.