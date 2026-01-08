93% українських компаній уже використовують ШІ

Штучний інтелект із тренду перетворюється на базову бізнес-практику. Мінцифри разом із Top Lead провело опитування понад 200 українських компаній, яке показало, що 93% респондентів уже застосовують ШІ у своїй діяльності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Найактивніше компанії планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Це свідчить про поступове закріплення технології в ключових галузях економіки.

Для чого бізнес використовує ШІ

Найпоширеніший сценарій застосування ШІ — аналіз даних і ринку, а також прогнозування. Друге місце займають маркетинг і продажі: у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній.

Водночас безпека та кіберзахист залишаються найменш охопленими сферами — лише 18,4% бізнесів залучають ШІ для цих задач.

Ефект для бізнесу

62% компаній уже фіксують позитивний вплив ШІ на продуктивність та економічні показники. Це означає, що бізнес поступово переходить від експериментів із технологією до отримання вимірюваної бізнес-цінності.

Мотивація впровадження

Ключовим мотивом використання ШІ залишається автоматизація рутинних та операційних завдань. Такий підхід свідчить про те, що наразі ШІ частіше використовується для оптимізації процесів, а не для глибокої трансформації бізнес-моделей.

Додамо, у 2025 році середня зарплата спеціалістів із навичками штучного інтелекту зросла майже на 40%. Найвищі доходи отримують IT-фахівці, проте AI-компетенції дедалі більше цінуються й у фінансах, маркетингу та управлінні, де володіння інструментами штучного інтелекту дозволяє збільшити зарплату на понад 35%.