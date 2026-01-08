Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

93% українських компаній уже використовують ШІ

93% українських компаній уже використовують ШІ
93% українських компаній уже використовують ШІ / Мінцифри

Штучний інтелект із тренду перетворюється на базову бізнес-практику. Мінцифри разом із Top Lead провело опитування понад 200 українських компаній, яке показало, що 93% респондентів уже застосовують ШІ у своїй діяльності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Найактивніше компанії планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Фото 2 — 93% українських компаній уже використовують ШІ

Це свідчить про поступове закріплення технології в ключових галузях економіки.

Для чого бізнес використовує ШІ

Найпоширеніший сценарій застосування ШІ — аналіз даних і ринку, а також прогнозування. Друге місце займають маркетинг і продажі: у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній.

Фото 3 — 93% українських компаній уже використовують ШІ

Водночас безпека та кіберзахист залишаються найменш охопленими сферами — лише 18,4% бізнесів залучають ШІ для цих задач.

Ефект для бізнесу

62% компаній уже фіксують позитивний вплив ШІ на продуктивність та економічні показники. Це означає, що бізнес поступово переходить від експериментів із технологією до отримання вимірюваної бізнес-цінності.

Фото 4 — 93% українських компаній уже використовують ШІ

Мотивація впровадження

Ключовим мотивом використання ШІ залишається автоматизація рутинних та операційних завдань. Такий підхід свідчить про те, що наразі ШІ частіше використовується для оптимізації процесів, а не для глибокої трансформації бізнес-моделей.

Додамо, у 2025 році середня зарплата спеціалістів із навичками штучного інтелекту зросла майже на 40%. Найвищі доходи отримують IT-фахівці, проте AI-компетенції дедалі більше цінуються й у фінансах, маркетингу та управлінні, де володіння інструментами штучного інтелекту дозволяє збільшити зарплату на понад 35%. 

Автор:
Тетяна Гойденко