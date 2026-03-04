Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ с помощью "Дія. Подписи"

Регистрация на национальный мультипредметный тест (НМТ) стала более простой. Благодаря сервису “Дія” абитуриенты могут передать документы онлайн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Дія".

Простейшая регистрация на НМТ

"Вместо того, чтобы вводить цифры из паспорта вручную и трижды проверять, нет ли ошибки, просто поделитесь документом через "Дію". Система УЦОКО сама подтянет все необходимые данные и автоматически заполнит форму", - говорится в сообщении.

Чтобы в день начала регистрации потратить минимум времени, поступающим советуют заранее создать "Дія. Подпись" .

Для этого необходимо открыть приложение "Дія", перейти в меню "Дія. Подпись" и активировать сервис. После этого нужно отсканировать номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического вида, приложить документ к смартфону для считывания данных через NFC, пройти фотопроверку и создать шестизначный код доступа.

В дальнейшем авторизация в персональном кабинете будет производиться с помощью "Дія. Подписи": пользователю достаточно ввести собственный код для входа в систему.

