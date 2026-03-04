Запланована подія 2

Абітурієнти можуть зареєструватися на НМТ за допомогою "Дія.Підпису"

студенти
Як працює реєстрація на НМТ через "Дію" / Freepik

Реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) стала простішою. Завдяки сервісу “Дія” абітурієнти можуть передати документи онлайн.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Дія".

Найпростіша реєстрація на НМТ

"Замість того, щоб вводити цифри з паспорта вручну і тричі перевіряти, чи немає помилки, просто поділіться документом через "Дію". Система УЦОЯО сама підтягне всі необхідні дані й автоматично заповнить форму", - йдеться в повідомленні.

Щоб у день початку реєстрації витратити мінімум часу, вступникам радять заздалегідь створити "Дія.Підпис".

Для цього необхідно відкрити застосунок "Дія", перейти в меню "Дія.Підпис" та активувати сервіс. Після цього потрібно відсканувати номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки, прикласти документ до смартфона для зчитування даних через NFC, пройти фотоперевірку та створити шестизначний код доступу.

Надалі авторизація в персональному кабінеті здійснюватиметься за допомогою "Дія.Підпису": користувачеві достатньо ввести власний код для входу в систему.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні продовжено програму освітньої підтримки для військовослужбовців та їхніх рідних. Ці пільги дозволяють не лише здобути фахову освіту під час служби, а й гарантують надійний старт для дітей захисників.

Автор:
Ольга Опенько