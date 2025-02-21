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Админздания, цеха, производственные корпуса: АРМА оценило имущественные комплексы арестованных спиртзаводов
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело обзор активов, переданных в управление по определению следственного судьи Печерского районного суда Киева. Оценены имущественные комплексы арестованных спиртзаводов, в том числе админздания, производственные корпуса и цеха.
Об этом сообщает АРМА.
О недвижимом имуществе спиртзаводов
Речь идет об объектах недвижимого имущества приватизированных бывших государственных спиртзаводов:
- Владовского;
- Юрковецкого;
- Довжоцкого.
В состав имущественных комплексов входят: административные здания, производственные корпуса, разнообразные цеха и спиртохранилища, технические и складские помещения, насосные станции, станции раскачки барды, водокачки, скважины и другие объекты необходимые для полного технологического цикла изготовления спиртовой продукции.
Спиртзаводы имеют спиртобазы вблизи железнодорожных станций, что позволяет осуществлять отгрузку спирта и принимать сырье от поставщиков.
По результатам обзоров специалисты АРМА подготовили отчеты, содержащие подробную информацию об активах, их составляющих, техническом состоянии и другие важные для управления характеристики.
Следующим этапом станет проведение конкурса по отбору оценщиков и управляющих арестованными активами.
Напомним, ранее АРМА выявила активы лиц, причастных к организации незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных лекарственных средств на территории Украины, что нанесло государству значительный ущерб.