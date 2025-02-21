Адмінбудівлі, цехи, виробничі корпуси: АРМА оцінило майнові комплекси арештованих спиртзаводів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело огляд активів, переданих в управління за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва. Оцінено майнові комплекси арештованих спиртзаводів, зокрема адмінбудівлі, виробничі корпуси та цехи.

Про це інформує АРМА.

Про нерухоме майно спиртзаводів

Йдеться про об'єкти нерухомого майна приватизованих колишніх державних спиртзаводів:

Уладівського;

Юрковецького;

Довжоцького.

До складу майнових комплексів входять: адміністративні будівлі, виробничі корпуси, різноманітні цехи та спиртосховища, технічні та складські приміщення, насосні станції, станції розкачки барди, водокачки, свердловини та інші об'єкти, необхідні для повного технологічного циклу виготовлення спиртової продукції.

Спиртзаводи також мають спиртобази поблизу залізничних станцій, що дозволяє здійснювати відвантаження спирту та приймати сировину від постачальників.

За результатами оглядів фахівці АРМА підготували звіти, що містять детальну інформацію про активи, їх складові, технічний стан та інші важливі для управління характеристики.

Наступним етапом стане проведення конкурсу з відбору оцінювачів та управителів арештованими активами.

Нагадаємо, раніше АРМА виявило активи осіб, причетних до організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України, що завдало державі значних збитків.