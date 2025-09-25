Аэропорт в датском Ольборге закрыли из-за неизвестных дронов: что известно

Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании, которое используется для коммерческих и военных полетов, было закрыто из-за несанкционированных полетов дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Закрытие аэропорта Ольборга

Отмечается, что полиция Дании заявила, что беспилотники действовали по той же схеме, что и те, по которым приостанавливали полеты в аэропорту Копенгагена несколькими днями ранее.

По данным правоохранителей, закрытие аэропорта Ольборга также повлияло на вооруженные силы Дании, поскольку он используется как военная база для базирования самолетов F-16 и F-35. Военные заявили, что помогают местной и национальной полиции в расследовании, но отказались от дальнейших комментариев.

Сообщается, что вблизи аэропорта Ольборга было замечено "более одного беспилотника". Они находились в воздушном пространстве более трех часов.

Сообщается, что правоохранители проводят расследование по месту инцидента.

Предварительно факт пребывания беспилотников в воздушном пространстве аэропорта подтвердил представитель аэропорта, однако отказался называть их количество. По его словам, закрытие аэропорта повлияло на четыре рейса, которые направились в другие аэропорты.

Помимо этого, дроны были замечены вблизи аэропортов в Эсбьерге, Сеннерборде и Скридструпе.

Никакой дрон не сбили

Неизвестные дроны над аэропортом Ольборг уже скрылись из воздушного пространства, но сбить ни один из них не удалось.

"Нам не удалось обезвредить сами аппараты, которые несколько часов летали над очень большой территорией. Операторов дронов тоже пока не установлен. Следующий шаг - проанализировать все собранные данные и показания. Мы начинаем работу по тщательному изучению собранного материала, содержащего как физические, так и электронные следы", - заявил главный инспектор полиции ЕС.

Напомним, вечером 22 сентября в Копенгагене, столице Дании, приостановили работу аэропорта из-за движения БпЛА, а в Осло дроны заметили над военным объектом.

По меньшей мере, 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты. Полиция начала расследование по идентификации дронов и пока не предоставила подробностей инцидента.

Также 10 сентября во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Тогда было закрыто четыре аэропорта : два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве.