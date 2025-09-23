В Дании остановили работу аэропорта из-за дронов, в Норвегии звучала тревога

Вечером 22 сентября в Копенгагене приостановили работу аэропорта из-за движения БпЛА, а в Осло дроны заметили над военным объектом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что аэропорт в Копенгагене закрыли после того, как возле него были замечены 2-3 больших беспилотника.

По меньшей мере, 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты. Полиция начала расследование по идентификации дронов и пока не предоставила подробностей инцидента.

В полиции Копенгагена заявили, что обнаруженные дроны "не любительские", пишет SVT.

"Мы не знаем, откуда они взялись. Зафиксировали над морем между Данией и Швецией", – добавили правоохранители.

В то же время в Осло, столице Норвегии, как пишет норвежское издание Aftonbladet, также возникла тревога из-за движения дронов: БпЛА заметили над военным объектом крепости Акерсгус. Норвежские милиционеры проинформировали о задержании двух граждан Сингапура.

Напомним, 10 сентября во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Тогда было закрыто четыре аэропорта: два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве.