У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога

Ввечері 22 вересня у Копенгагені, столиці Данії, призупинили роботу аеропорту через рух БпЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що аеропорт у Копенгагені закрили після того, як біля нього було помічено 2-3 великих безпілотники.

Щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Поліція розпочала розслідування щодо ідентифікації дронів та наразі не надала подробиць інциденту.

У поліції Копенгагена заявили, що виявлені дрони "не є аматорськими", пише SVT.

"Ми не знаємо, звідки вони взялися. Зафіксували над морем між Данією та Швецією", – додали правоохоронці.

Водночас в Осло, столиці Норвегії, як пише норвезьке видання Aftonbladet, також виникла тривога через рух дронів: БпЛА помітили над військовим об’єктом фортеці Акерсгус. Норвезькі правоохоронці поінформували про затримання двох громадян Сінгапуру.

Нагадаємо, 10 вересня під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Тоді були закриті чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.