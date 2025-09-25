Аеропорт у данському Ольборзі закрили через невідомі дрони: що відомо

Повітряний простір над аеропортом Ольборга у Данії, який використовується для комерційних і військових польотів, був закритий через несанкціоновані польоти дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Закриття аеропорту Ольборга

Зазначається, що поліція Данії заявила, що безпілотники діяли за тією ж схемою, що й ті, через які призупиняли польоти в аеропорту Копенгагена кількома днями раніше.

За даними правоохоронців, закриття аеропорту Ольборга також вплинуло на Збройні сили Данії, оскільки він використовується як військова база для базування літаків F-16 та F-35. Військові заявили, що допомагають місцевій та національній поліції у розслідуванні, але відмовилися від подальших коментарів.

Повідомляється, що поблизу аеропорту Ольборга було помічено "більше одного безпілотника". Вони перебували у повітряному просторі більше трьох годин.

Повідомляється, що правоохоронці проводять розслідування на місці інциденту.

Попередньо факт перебування безпілотників у повітряному просторі летовища підтвердив речник аеропорту, однак відмовився називати їхню кількість. За його словами, закриття аеропорту вплинуло на чотири рейси, які спрямували до інших аеропортів.

Крім цього, дрони були помічені поблизу аеропортів в Есб'єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

Жодний дрон не збили

Невідомі дрони над аеропортом Ольборг вже зникли з повітряного простору, але збити жодний з них не вдалося.

"Нам не вдалося знешкодити самі апарати, які кілька годин літали над дуже великою територією. Операторів дронів теж поки що не встановлено. Наступний крок — проаналізувати всі зібрані дані та свідчення.Ми розпочинаємо роботу з ретельного вивчення зібраного матеріалу, який містить як фізичні, так і електронні сліди", - заявив головний інспектор поліції Єспер Бьойгаард Мадсен.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня у Копенгагені, столиці Данії, призупинили роботу аеропорту через рух БпЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.

Щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Поліція розпочала розслідування щодо ідентифікації дронів та наразі не надала подробиць інциденту.

Також 10 вересня під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Тоді були закриті чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.