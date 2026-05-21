Агентство Fitch понизило рейтинг Vodafone Украина из-за риска выплаты долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга мобильного оператора Vodafone Украина с уровня CCC до CCC. Рейтинг восстановления остается на отметке RR4.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Fitch Ratings.

Снижение показателей обусловлено значительным риском рефинансирования еврооблигаций компании, объем которых в обращении на декабрь 2025 составил $280,1 миллиона. Срок погашения этих обязательств наступает в феврале 2027 года.

Fitch прогнозирует, что Национальный банк Украины продолжит ограничивать трансграничные платежи частных компаний в иностранной валюте для выполнения обязательств по внешнему долгу. Поэтому мобильный оператор будет иметь ограниченный доступ к международным рынкам капитала и недостаточную ликвидность на зарубежных счетах.

В то же время, рейтинги компании поддерживаются сильными позициями на украинском рынке связи и высокой доходностью. Представители Fitch Ratings отметили: "Мы оцениваем, что VFU будет иметь достаточную ликвидность для операционной деятельности и погашения долга, когда НБУ разрешит валютные платежи".

Облигации по погашению в феврале 2027 года и номинальной ставке 9,63% годовых были выпущены на сумму 300 миллионов долларов. 24 апреля 2025 года оператор зафиксировал начисление дивидендов акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн). Из-за ограничения Нацбанка эти средства будут выплачиваться ежемесячными выплатами в гривневом эквиваленте, который будет равен 1 миллиону евро.

По условиям выпуска облигаций компания должна предложить владельцам бумаг подать заявку на их продажу на сумму, соответствующую дивидендам, выведенным за пределы Украины. С конца мая прошлого года оператор по результатам девяти предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму около $24,4 млн, а в начале мая объявил тендер по цене 98% номинала на общую сумму $1,17 млн.

Как отметили в агентстве, Vodafone Украина является вторым по величине оператором мобильной связи в Украине с 30% долей рынка по доходам и насчитывает около 15,4 миллионов абонентов на конец 2025 года. Компания полностью владеет своей мобильной инфраструктурой с покрытием по всей стране.

