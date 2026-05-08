Vodafone Украина снова выкупает собственные евробонды на сумму 1,2 миллиона долларов

Vodafone Украина снова выкупает собственные евробонды на сумму 1,2 миллиона долларов / Shutterstock

Второй по величине мобильный оператор страны Vodafone Украина объявил о новом этапе выкупа собственных еврооблигаций. Компания планирует выкупить ценные бумаги на общую сумму $1,17 млн. Цена предложения составляет 98% их номинальной стоимости.

Этот процесс регулярный и связанный с обязательствами оператора перед инвесторами. Поскольку компания выплачивает дивиденды своему акционеру, по правилам выпуска облигаций, она должна предложить владельцам бумаг выкупить их на аналогичную сумму.

Условия и детали тендера

Выкуп касается евробондов со сроком погашения в феврале 2027 года.

Ключевая информация для инвесторов:

  • Цена: 98% от номинала.
  • Сроки: заявки на участие в тендере принимаются до 19 мая.
  • Оплата: расчеты с обладателями облигаций планируются до 26 мая 2026 года.
  • Общий объем: с мая прошлого года оператор уже выкупил свои ценные бумаги на сумму около $24,4 млн.

Сейчас выплата дивидендов акционерам производится ежемесячными траншами. Такую схему используют из-за действующих валютных ограничений Национального банка Украины. Последний такой платеж на сумму свыше 60 млн. грн. компания провела в начале мая.

Напомним, Vodafone Украина завершила поглощение интернет-провайдера Frinet за $2 млн. Благодаря настоящему соглашению оператор получил 100% долю в компании, что позволяет ему активно развивать фиксированную связь и домашний интернет по всей стране.

Автор:
Максим Кольц