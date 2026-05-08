Vodafone Україна знову викуповує власні євробонди на суму 1,2 мільйона доларів

Другий за величиною мобільний оператор країни "Vodafone Україна" оголосив про новий етап викупу власних єврооблігацій. Компанія планує викупити цінні папери на загальну суму $1,17 млн. Ціна пропозиції становить 98% від їхньої номінальної вартості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цей процес є регулярним і пов’язаним із зобов’язаннями оператора перед інвесторами. Оскільки компанія виплачує дивіденди своєму акціонеру, за правилами випуску облігацій вона має запропонувати власникам паперів викупити їх на аналогічну суму.

Умови та деталі тендеру

Викуп стосується євробондів із терміном погашення у лютому 2027 року.

Ключова інформація для інвесторів:

Ціна: 98% від номіналу.

Терміни: заявки на участь у тендері приймаються до 19 травня включно.

Оплата: розрахунки з власниками облігацій плануються до 26 травня 2026 року.

Загальний обсяг: з травня минулого року оператор уже викупив власні цінні папери на суму близько $24,4 млн.

Зараз виплата дивідендів акціонерам відбувається щомісячними траншами. Таку схему використовують через діючі валютні обмеження Національного банку України. Останній такий платіж на суму понад 60 млн грн компанія провела на початку травня.

Нагадаємо, Vodafone Україна завершила поглинання інтернет-провайдера Frinet за $2 млн. Завдяки цій угоді оператор отримав 100% частку в компанії, що дозволяє йому активно розвивати фіксований зв'язок та домашній інтернет по всій країні.