Агентство Fitch знизило рейтинг Vodafone Україна через ризики виплати боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу мобільного оператора Vodafone Україна з рівня CCC до CCC-. Рейтинг відновлення залишається на позначці RR4.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings.

Зниження показників зумовлене значним ризиком рефінансування єврооблігацій компанії, обсяг яких в обігу на грудень 2025 року становив $280,1 мільйона. Термін погашення цих зобов'язань наступає у лютому 2027 року.

Fitch прогнозує, що Національний банк України продовжить обмежувати транскордонні платежі приватних компаній в іноземній валюті для виконання зобов'язань за зовнішнім боргом. Через це мобільний оператор матиме обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу та недостатню ліквідність на закордонних рахунках.

Водночас рейтинги компанії підтримуються сильними позиціями на українському ринку зв'язку та високою прибутковістю. Представники Fitch Ratings зазначили: "Ми оцінюємо, що VFU матиме достатню ліквідність для операційної діяльності та погашення боргу, коли НБУ надасть дозвіл на валютні платежі".

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,63% річних були випущені на суму 300 мільйонів доларів. 24 квітня 2025 року оператор зафіксував нарахування дивідендів акціонеру в розмірі 660,245 мільйона грн ($15,9 млн). Через обмеження Нацбанку ці кошти сплачуватимуться щомісячними виплатами в гривневому еквіваленті, який дорівнюватиме 1 мільйону євро.

За умовами випуску облігацій, компанія повинна запропонувати власникам паперів подати заявку на їх продаж на суму, що відповідає дивідендам, виведеним за межі України. З кінця травня минулого року оператор за результатами дев'яти пропозицій викупив власні єврооблігації на суму близько $24,4 млн, а на початку травня цього року оголосив тендер за ціною 98% номіналу на загальну суму $1,17 млн.

Як зазначили в агентстві, Vodafone Україна є другим за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні з 30% часткою ринку за доходами та налічує близько 15,4 мільйона абонентів на кінець 2025 року. Компанія повністю володіє своєю мобільною інфраструктурою з покриттям по всій країні.

