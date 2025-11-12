Агентство по кибербезопасности Китая обвинило правительство США в организации кражи биткоинов на $13 млрд

Китайское агентство по кибербезопасности заявило, что правительство США организовало кражу 127 272 биткоинов из майнингового пула LuBian в декабре 2020 года на около 13 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы Китая считает, что взлом, ставший одним из величайших ограблений криптовалют в истории, вероятно, является "хакерской операцией государственного уровня" под руководством США. Они ссылаются на то, что "тихое и задержанное" перемещение похищенных биткоинов больше соответствует действиям правительственного уровня, чем типичному преступному поведению.

В отчете, опубликованном на прошлой неделе, похищенные биткоины из LuBian (когда-то одной из крупнейших компаний по добыче биткоинов) связаны с токенами, конфискованными правительством США. По версии Соединенных Штатов, эти токены имеют отношение к Чэнь Чжи, главе камбоджийского конгломерата Prince Group. В октябре США обвинили его в участии в сговоре с целью мошенничества и управлении схемой отмывания денег.

"Правительство США, возможно, уже в 2020 году использовало методы взлома, чтобы похитить 127 000 биткоинов, хранящихся у Чэнь Чжи", – говорится в отчете. "Это классическая операция… организованная хакерской организацией государственного уровня".

Федеральные прокуроры по делу Чэнь Чжи отказались комментировать, каким образом они получили контроль над токенами, после того, как Министерство юстиции США подало связанную гражданскую жалобу о конфискации, изъяв 127 271 биткоин. Это сделало дело самой большой конфискацией, осуществленной США.

Адвокат Чжи, Мэтью Шварц, подал на этой неделе письмо в суд США с просьбой предоставить его клиенту больше времени для отслеживания похищенных биткоинов из LuBian, назвав обвинения правительства "серьезно ошибочными".

Ужесточение киберконфликта

Правительство КНР в последнее время все громче обвиняет американское правительство в хакерских кампаниях. Ранее в этом году Китай заявлял, что США использовали недостаток в серверах Microsoft Exchange для атаки на китайские компании. В прошлом месяце китайское правительство также заявило, что имеет "неопровержимые доказательства" кибератаки США на Национальный центр службы времени Китая.

