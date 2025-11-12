Агентство з кібербезпеки Китаю звинуватило уряд США в організації крадіжки біткоїнів на $13 млрд

Китайське агентство з кібербезпеки заявило, що уряд США організував крадіжку 127 272 біткоїнів з майнінгового пулу LuBian у грудні 2020 року на близько 13 мільярдів доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Національний центр реагування на комп'ютерні віруси Китаю вважає, що злом, який став одним із найбільших пограбувань криптовалют в історії, ймовірно, є "хакерською операцією державного рівня" під керівництвом США. Вони посилаються на те, що "тихе та затримане" переміщення викрадених біткоїнів більше відповідає діям урядового рівня, ніж типовій злочинній поведінці.

У звіті, опублікованому минулого тижня, викрадені біткоїни з LuBian (колись однієї з найбільших компаній з видобутку біткоїнів) пов'язані з токенами, конфіскованими урядом США. За версією Сполучених Штатів, ці токени мають відношення до Чень Чжі, голови камбоджійського конгломерату Prince Group. У жовтні США звинуватили його в участі у змові з метою шахрайства та управлінні схемою відмивання грошей.

"Уряд США, можливо, вже у 2020 році використовував методи злому, щоб викрасти 127 000 біткоїнів, що зберігаються у Чень Чжі", – йдеться у звіті. "Це класична операція…, організована хакерською організацією державного рівня".

Федеральні прокурори у справі Чень Чжі відмовилися коментувати, яким чином вони отримали контроль над токенами, після того, як Міністерство юстиції США подало пов'язану цивільну скаргу про конфіскацію, вилучивши 127 271 біткоїн. Це зробило справу найбільшою конфіскацією, здійсненою США.

Адвокат Чжі, Метью Шварц, подав цього тижня лист до суду США з проханням надати його клієнту більше часу для відстеження викрадених біткоїнів з LuBian, назвавши звинувачення уряду "серйозно помилковими".

Посилення кіберконфлікту

Уряд КНР останнім часом дедалі голосніше звинувачує американський уряд у хакерських кампаніях. Раніше цього року Китай заявляв, що США використали недолік у серверах Microsoft Exchange для атаки на китайські компанії. Минулого місяця китайський уряд також заявив, що має "неспростовні докази" кібератаки США на Національний центр служби часу Китаю.

