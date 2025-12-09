Агентство восстановления запускает консультативный совет экспертов для стратегического развития восстановления

Агентство восстановления Украины создало Advisory Board – консультативный совет стратегического уровня, который будет помогать формировать долгосрочное видение восстановления страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

В Украине создано Advisory Board

"Advisory Board - это эксперты стратегического уровня, которые помогают сформировать долгосрочное видение восстановления Украины по ключевым отраслям. Это опыт и лучшие мировые практики. Это европейские подходы к планированию, строительству и восстановлению. Это коммуникационный мост между Агентством и европейскими институтами, поддерживающими восстановление", - отметили в пресс-службе.

Во время первой учредительной встречи эксперты очертили ключевые направления совместной работы, направленной на устойчивое, современное и эффективное развитие инфраструктуры и стратегии восстановления.

Среди членов Advisory Board – эксперты с уникальным международным опытом:

Николя Осбер - советник по водной стратегии, сетям водоснабжения и инфраструктуры водозабора, руководитель WASH-секции UNICEF в Украине, более 20 лет работает над международными проектами по водоснабжению, санитарии и здоровью.

Реналдас Радвила – советник по децентрализованному теплоснабжению и энергетической трансформации общин, президент Национальной ассоциации электроэнергетики Литвы (NLEA) и генеральный директор AB "Energijos skirstymo operatorius".

Йиржи Копецкий - советник по цифровой инфраструктуре и интеллектуальным транспортным системам, бывший директор ИТ-направления Южно-Африканского агентства дорог и советник Министерства финансов Австрии.

Клер Локгарт – советница по публичному инвестированию и развитию инфраструктуры, бывшая старшая научная сотрудница Yale University, соучредительница и директор Institute for State Effectiveness (ISE).

Алекс Парк — советник по стратегической архитектуре и механизмам координации восстановления, модератор и фасилитатор построения консенсуса, бывший руководитель Crown Agents, имеет около 40 лет опыта сотрудничества с более чем 25 правительствами мира в области планирования, внедрения и управления программами развития, реформ и институциональных трансформаций.

"Advisory Board - это наш инструмент работать на опережение, закладывать современные решения и делать украинское восстановление по-настоящему европейским", - подытожил Сухомлин.

Фото: Сергей Сухомлин.

Напомним, экспертная группа согласовала финансирование девяти новых проектов в рамках "Программы обновления Украины III" на общую сумму 100 млн евро. Средства будут направлены на восстановление медицинских учреждений, жилья и критической инфраструктуры, в частности в прифронтовых регионах.