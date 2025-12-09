Агентство відновлення запускає консультативну раду експертів для стратегічного розвитку відбудови

Агентство відновлення України створило Advisory Board - консультативну раду стратегічного рівня, яка допомагатиме формувати довгострокове бачення відбудови країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

В Україні створено Advisory Board

"Advisory Board - це експерти стратегічного рівня, які допомагають сформувати довгострокове бачення відбудови України по ключових галузях. Це досвід та найкращі світові практики. Це європейські підходи до планування, будівництва та відновлення. Це комунікаційний міст між Агентством та європейськими інституціями, що підтримують відбудову", - наголосив Сухомлин.

Під час першої установчої зустрічі експерти окреслили ключові напрями спільної роботи, спрямованої на сталий, сучасний та ефективний розвиток інфраструктури та стратегій відновлення.

Серед членів Advisory Board — експерти з унікальним міжнародним досвідом:

Ніколя Осбер — радник з водної стратегії, мереж водопостачання та інфраструктури водозабору, керівник WASH-секції UNICEF в Україні, понад 20 років працює над міжнародними проєктами з водопостачання, санітарії та здоров’я.

— радник з водної стратегії, мереж водопостачання та інфраструктури водозабору, керівник WASH-секції UNICEF в Україні, понад 20 років працює над міжнародними проєктами з водопостачання, санітарії та здоров’я. Тійт Ріісало — радник з відновлення інфраструктури та моделей розвитку і фінансування, колишній міністр економіки Естонії та керівник Офісу президента.

— радник з відновлення інфраструктури та моделей розвитку і фінансування, колишній міністр економіки Естонії та керівник Офісу президента. Реналдас Радвіла — радник з децентралізованого теплопостачання та енергетичної трансформації громад, президент Національної асоціації електроенергетики Литви (NLEA) та генеральний директор AB "Energijos skirstymo operatorius".

— радник з децентралізованого теплопостачання та енергетичної трансформації громад, президент Національної асоціації електроенергетики Литви (NLEA) та генеральний директор AB "Energijos skirstymo operatorius". Їржі Копецький - радник з цифрової інфраструктури та інтелектуальних транспортних систем, колишній директор ІТ-напряму Південно-Африканського агентства доріг і радник Міністерства фінансів Австрії.

- радник з цифрової інфраструктури та інтелектуальних транспортних систем, колишній директор ІТ-напряму Південно-Африканського агентства доріг і радник Міністерства фінансів Австрії. Клер Локгарт - радниця з публічного інвестування та розвитку інфраструктури, колишня старша наукова співробітниця Yale University, співзасновниця та директорка Institute for State Effectiveness (ISE).

- радниця з публічного інвестування та розвитку інфраструктури, колишня старша наукова співробітниця Yale University, співзасновниця та директорка Institute for State Effectiveness (ISE). Алекс Парк — радник зі стратегічної архітектури та механізмів координації відновлення, модератор і фасилітатор побудови консенсусу, колишній керівник Crown Agents, має близько 40 років досвіду співпраці з понад 25 урядами світу у сфері планування, впровадження та управління програмами розвитку, реформ і інституційних трансформацій.

"Advisory Board - це наш інструмент працювати на випередження, закладати сучасні рішення та робити українську відбудову по-справжньому європейською", - підсумував Сухомлин.

Фото: Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, експертна група погодила фінансування дев’яти нових проєктів у рамках "Програми відновлення України III" на загальну суму 100 млн євро. Кошти спрямують на відновлення медичних закладів, житла та критичної інфраструктури, зокрема в прифронтових регіонах.