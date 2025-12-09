Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,28

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Агентство відновлення запускає консультативну раду експертів для стратегічного розвитку відбудови

жінка, документи
Нові експерти для відбудови України: створено консультативну раду Advisory Board / Freepik

Агентство відновлення України створило Advisory Board - консультативну раду стратегічного рівня, яка допомагатиме формувати довгострокове бачення відбудови країни. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

В Україні створено Advisory Board

"Advisory Board - це експерти стратегічного рівня, які допомагають сформувати довгострокове бачення відбудови України по ключових галузях. Це досвід та найкращі світові практики. Це європейські підходи до планування, будівництва та відновлення. Це комунікаційний міст між Агентством та європейськими інституціями, що підтримують відбудову", - наголосив Сухомлин.

Під час першої установчої зустрічі експерти окреслили ключові напрями спільної роботи, спрямованої на сталий, сучасний та ефективний розвиток інфраструктури та стратегій відновлення.

Серед членів Advisory Board — експерти з унікальним міжнародним досвідом:

  • Ніколя Осбер — радник з водної стратегії, мереж водопостачання та інфраструктури водозабору, керівник WASH-секції UNICEF в Україні, понад 20 років працює над міжнародними проєктами з водопостачання, санітарії та здоров’я.
  • Тійт Ріісало — радник з відновлення інфраструктури та моделей розвитку і фінансування, колишній міністр економіки Естонії та керівник Офісу президента.
  • Реналдас Радвіла — радник з децентралізованого теплопостачання та енергетичної трансформації громад, президент Національної асоціації електроенергетики Литви (NLEA) та генеральний директор AB "Energijos skirstymo operatorius".
  • Їржі Копецький - радник з цифрової інфраструктури та інтелектуальних транспортних систем, колишній директор ІТ-напряму Південно-Африканського агентства доріг і радник Міністерства фінансів Австрії.
  • Клер Локгарт - радниця з публічного інвестування та розвитку інфраструктури, колишня старша наукова співробітниця Yale University, співзасновниця та директорка Institute for State Effectiveness (ISE).
  • Алекс Парк — радник зі стратегічної архітектури та механізмів координації відновлення, модератор і фасилітатор побудови консенсусу, колишній керівник Crown Agents, має близько 40 років досвіду співпраці з понад 25 урядами світу у сфері планування, впровадження та управління програмами розвитку, реформ і інституційних трансформацій.

"Advisory Board - це наш інструмент працювати на випередження, закладати сучасні рішення та робити українську відбудову по-справжньому європейською", - підсумував Сухомлин.

Фото 2 — Агентство відновлення запускає консультативну раду експертів для стратегічного розвитку відбудови
Фото: Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, експертна група погодила фінансування дев’яти нових проєктів у рамках "Програми відновлення України III" на загальну суму 100 млн євро. Кошти спрямують на відновлення медичних закладів, житла та критичної інфраструктури, зокрема в прифронтових регіонах.

Автор:
Ольга Опенько