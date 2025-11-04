Аграрии получат более 120 млн грн компенсации за покупку украинской техники в сентябре

В сентябре украинские агропроизводители подали 541 заявку на компенсацию 25% от стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

В общей сложности было приобретено 861 единицу техники на сумму более 609 млн грн (с НДС). Сумма частичной государственной компенсации аграриям составила 126,9 млн грн.

Среди приобретенной техники:

сеялки,

жатки,

почвообрабатывающая техника,

оборудование для ферм,

весы автомобильные.

Как получить компенсацию?

Чтобы воспользоваться государственной программой компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники, агропроизводителям нужно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре (ДАР), выбрать технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики и приобрести его через один из 34 уполномоченных банков. После оплаты через этот же банк подается заявка на компенсацию.

Производители, стремящиеся включить свою продукцию в список, могут подать соответствующую заявку онлайн на сайте Минэкономики.

Компенсация в размере 25% стоимости (без НДС) предоставляется исключительно за украинскую технику с уровнем локализации не менее 60%. Для некоторых категорий — комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов — предусмотрены отдельные условия. Программа реализуется в рамках правительственной политики поддержки национального производства "Сделано в Украине".

Чтобы получить компенсацию в 2025 году, нужно успеть подать заявку до 5 декабря.

Напомним, к перечню отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.