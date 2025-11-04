Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Аграрії отримають понад 120 млн грн компенсації за купівлю української техніки у вересні

сільгосптехніка
Держава компенсує 25% вартості української сільгосптехніки / Depositphotos

У вересні українські агровиробники подали 541 заявку на компенсацію 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Загалом було придбано 861 одиницю техніки на суму понад 609 млн грн (з ПДВ). Сума часткової державної компенсації аграріям сягнула 126,9 млн грн.

Серед придбаної техніки:

  •  сівалки, 
  • жниварки, 
  • ґрунтообробна техніка, 
  • обладнання для ферм, 
  • ваги автомобільні.

Як отримати компенсацію? 

Щоб скористатися державною програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки, агровиробникам потрібно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі (ДАР), обрати техніку чи обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки та придбати його через один із 34 уповноважених банків. Після оплати через цей самий банк подається заявка на компенсацію.

Виробники, які прагнуть включити свою продукцію до переліку, можуть подати відповідну заявку онлайн на сайті Мінекономіки.

Компенсація у розмірі 25% вартості (без ПДВ) надається виключно за українську техніку з рівнем локалізації не менше 60%. Для деяких категорій — зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — передбачені окремі умови. Програма реалізується в межах урядової політики підтримки національного виробництва "Зроблено в Україні".

Щоб отримати компенсацію у 2025 році, треба встигнути подати заявку до 5 грудня.

Нагадаємо, до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.

Автор:
Тетяна Бесараб