Аграрии снова могут подать заявки на статус критически важных предприятий: основные критерии

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины снова принимает обращение от агропромышленных предприятий о получении статуса критически важных. Заявки подаются через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Об этом сообщает Delo.ua.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, компании, уже имеющие такой статус, сохраняют его до истечения срока действия соответствующего приказа. В то же время, нуждающиеся в определении или восстановлении статуса могут подать новые заявления.

Критерии отбора

Для получения статуса критически важного предприятия, частная компания должна отвечать двум обязательным критериям:

  • средняя заработная плата должна быть не менее 20000 грн за отчетный период;
  • предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по каким-либо налогам и сборам.

Кроме того, компания должна отвечать одному из дополнительных критериев:

  • сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;
  • поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;
  • предприятие имеет стратегическое значение для государства (включено в список стратегических объектов);
  • предприятие является резидентом "Дія.City;
  • имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Ранее комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы отрасли автомобильного транспорта в особый период.

Автор:
Татьяна Ковальчук