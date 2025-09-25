Аграрии снова могут подать заявки на статус критически важных предприятий: основные критерии

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины снова принимает обращение от агропромышленных предприятий о получении статуса критически важных. Заявки подаются через Государственный аграрный реестр (ГАР).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, компании, уже имеющие такой статус, сохраняют его до истечения срока действия соответствующего приказа. В то же время, нуждающиеся в определении или восстановлении статуса могут подать новые заявления.

Критерии отбора

Для получения статуса критически важного предприятия, частная компания должна отвечать двум обязательным критериям:

средняя заработная плата должна быть не менее 20000 грн за отчетный период;

предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по каким-либо налогам и сборам.

Кроме того, компания должна отвечать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;

поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (включено в список стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія.City;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Ранее комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы отрасли автомобильного транспорта в особый период.