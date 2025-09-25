- Категория
Аграрии снова могут подать заявки на статус критически важных предприятий: основные критерии
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины снова принимает обращение от агропромышленных предприятий о получении статуса критически важных. Заявки подаются через Государственный аграрный реестр (ГАР).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, компании, уже имеющие такой статус, сохраняют его до истечения срока действия соответствующего приказа. В то же время, нуждающиеся в определении или восстановлении статуса могут подать новые заявления.
Критерии отбора
Для получения статуса критически важного предприятия, частная компания должна отвечать двум обязательным критериям:
- средняя заработная плата должна быть не менее 20000 грн за отчетный период;
- предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по каким-либо налогам и сборам.
Кроме того, компания должна отвечать одному из дополнительных критериев:
- сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;
- поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;
- предприятие имеет стратегическое значение для государства (включено в список стратегических объектов);
- предприятие является резидентом "Дія.City;
- имеет важное значение для экономики или нужд общества.
Ранее комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы отрасли автомобильного транспорта в особый период.