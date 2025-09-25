Аграрії знову можуть подати заявки на статус критично важливих підприємств: основні критерії

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України знову приймає звернення від агропромислових підприємств щодо отримання статусу критично важливих. Заявки подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, компанії, які вже мають такий статус, зберігають його до закінчення терміну дії відповідного наказу. Водночас ті, хто потребує визначення або поновлення статусу, можуть подати нові заяви.

Критерії відбору

Для отримання статусу критично важливого підприємства, приватна компанія повинна відповідати двом обов’язковим критеріям:

середня заробітна плата має бути не менше 20 000 грн за звітний період;

підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Окрім цього, компанія має відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн;

надходження в іноземній валюті перевищують €32 млн;

підприємство має стратегічне значення для держави (включене до переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія.City;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Раніше комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки, визнала ще 16 компаній критично важливими для роботи галузі автомобільного транспорту в особливий період.