Аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур

Аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур / Unsplash

Украинские аграрии завершают весеннюю посевную кампанию, засеяв уже более 90% прогнозируемых площадей яровыми культурами. Всего засеять удалось более 12 миллионов гектаров земель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

По его словам, несмотря на пятый год полномасштабного вторжения, агропроизводители демонстрируют устойчивость, хотя работа сопровождается значительными трудностями безопасности и финансов.

Главные вызовы посевной и помощь государства

В этом году ключевыми вызовами для агросектора стали дефицит кадров из-за мобилизации и миграции, а также существенный рост производственных затрат. В частности, фермеры столкнулись с удорожанием дизельного горючего, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений, что прямо влияет на себестоимость будущего урожая.

Для поддержки аграриев правительство продолжает финансировать несколько программ:

  • Льготные кредиты "5-7-9%": фермеры могут привлечь до 90 млн. грн. на посевную, а предприятия животноводства и перерабатывающей отрасли - до 150 млн. грн.
  • Прифронтовая помощь: для поддержки хозяйств в регионах, приближенных к зоне боевых действий, выделили в этом году около 1,7 млрд грн.
  • Бесплатное разминирование: государство компенсирует очистку сельскохозяйственных угодий от мин и снарядов — на эту программу в 2026 году было заложено до 2 млрд грн.
  • Гранты и мелиорация: продолжается выдача безвозвратных средств на развитие садоводства, строительство теплиц, создание современных хранилищ для овощей и фруктов, а также финансирование восстановления оросительных систем.

Напомним, в ЕС призывают Венгрию отменить запрет на украинскую агропродукцию. Европейская комиссия потребовала от Будапешта немедленно прекратить одностороннее эмбарго на ввоз продовольствия из Украины, подчеркнув, что обновленное соглашение о либерализации торговли уже содержит все необходимые правовые предохранители для защиты европейских фермеров от перепроизводства.

Максим Кольц