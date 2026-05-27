Аграрії засіяли понад 12 мільйонів гектарів ярих культур

Українські аграрії завершують весняну посівну кампанію, засіявши вже понад 90% від прогнозованих площ ярими культурами. Загалом засіяти вдалося більше ніж 12 мільйонів гектарів земель.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

За його словами, попри п'ятий рік повномасштабного вторгнення, агровиробники демонструють стійкість, хоча робота супроводжується значними безпековими та фінансовими труднощами.

Головні виклики посівної та допомога держави

Цього року ключовими викликами для агросектору стали дефіцит кадрів через мобілізацію та міграцію, а також суттєве зростання виробничих витрат. Зокрема, фермери зіткнулися зі здорожчанням дизельного пального, паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив, що прямо впливає на собівартість майбутнього врожаю.

Для підтримки аграріїв уряд продовжує фінансувати кілька програм:

Пільгові кредити "5-7-9%": фермери можуть залучити до 90 млн грн на посівну, а підприємства тваринництва та переробної галузі — до 150 млн грн.

Прифронтова допомога: для підтримки господарств у регіонах, наближених до зони бойових дій, цьогоріч виділили близько 1,7 млрд грн.

Безкоштовне розмінування: держава компенсує очищення сільськогосподарських угідь від мін та снарядів — на цю програму у 2026 році заклали до 2 млрд грн.

Гранти та меліорація: триває видача безповоротних коштів на розвиток садівництва, будівництво теплиць, створення сучасних сховищ для овочів та фруктів, а також фінансування відновлення зрошувальних систем.

Нагадаємо, в ЄС закликають Угорщину скасувати заборону на українську агропродукцію. Європейська комісія зажадала від Будапешта негайно припинити дію одностороннього ембарго на ввезення продовольства з України, наголосивши, що оновлена угода про лібералізацію торгівлі вже містить усі необхідні правові запобіжники для захисту європейських фермерів від перевиробництва.