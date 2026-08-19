Бельгия инвестирует $6 млн в Украину

Бельгийское финансовое учреждение развития BIO выделило $6 млн в фонд Rebuild Ukraine Fund (REBUF). Это первый фонд прямых инвестиций, основанный в начале полномасштабной войны для инвестирования в реальные активы украинской экономики. Управление фондом осуществляет компания Dragon Capital.

Как пишет Delo.ua, об этом со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Соответствующее соглашение 18 августа 2026 в Киеве подписали руководитель REBUF Андрей Носок и генеральный директор BIO Йорис Тотте.

Участие в церемонии приняли вице-премьер-министр Бельгии Максим Прево, заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Виталий Кондратов и посол Бельгии Люк Якобс.

"Инвестиция в размере $6 млн от бельгийской BIO является мощным сигналом для всего мира, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина остается перспективным направлением для инвестиций. Это финансирование поможет развивать сферы нашей экономической устойчивости", — отметил Виталий Киндратов.

Фонд REBUF фокусируется на поддержке малых и средних предприятий в секторах здравоохранения, фармацевтики, производства стройматериалов, агросектора, ритейла и технологий.

Всего REBUF планирует привлечь $250 млн. Первое закрытие фонда состоялось в январе 2026 года при участии ЕБРР, IFC, Norfund, Swedfund и Dragon Capital.

Бельгийская BIO также расширяет поддержку Украины через другие проекты: учреждение уже вложило €3 млн в Банк Львов для финансирования МСП и €7 млн в NOTUS Energy. Кроме того, Совет директоров BIO недавно увеличил специальный инвестиционный ресурс для Украины на €4,8 млн.

Напомним, Бельгия передала Киевской области партию спецоборудования. Всего в регион поступило 55 единиц оборудования, предоставленного бельгийским оператором системы распределения Fluvius System Operator.