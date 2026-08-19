Бельгія інвестує $6 млн для підтримки українського бізнесу

Бельгійська фінансова установа розвитку BIO виділила $6 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund (REBUF). Це перший фонд прямих інвестицій, заснований від початку повномасштабної війни для інвестування в реальні активи української економіки. Управління фондом здійснює компанія Dragon Capital.

Як пише Delo.ua, про це з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Відповідну угоду 18 серпня 2026 року у Києві підписали керівник REBUF Андрій Носок та генеральний директор BIO Йоріс Тотте.

Участь у церемонії взяли віцепрем’єр-міністр Бельгії Максим Прево, заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів і посол Бельгії Люк Якобс.

"Інвестиція у розмірі $6 млн від бельгійської BIO є потужним сигналом для всього світу, що попри повномасштабну війну Україна залишається перспективним напрямом для інвестицій. Це фінансування допоможе розвивати сфери нашої економічної стійкості", — зазначив Віталій Кіндратів.

Фонд REBUF фокусується на підтримці малих і середніх підприємств у секторах охорони здоров'я, фармацевтики, виробництва будматеріалів, агросектору, ритейлу та технологій.

Загалом REBUF планує залучити $250 млн. Перше закриття фонду відбулося у січні 2026 року за участі ЄБРР, IFC, Norfund, Swedfund та Dragon Capital.

Бельгійська BIO також розширює підтримку України через інші проєкти: установа вже вклала €3 млн у Банк Львів для фінансування МСП та €7 млн у NOTUS Energy. Крім того, Рада директорів BIO нещодавно збільшила спеціальний інвестиційний ресурс для України на €4,8 млн.

Нагадаємо, Бельгія передала Київській області партію спецобладнання. Загалом до регіону надійшло 55 одиниць обладнання, наданого бельгійським оператором системи розподілу Fluvius System Operator.