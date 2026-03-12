Запланована подія 2

Агропредприятиям дадут гранты до $150 тыс. на ягоды и овощи: стартовал прием заявок

овощи
Гранты до $150 тыс. помогут овощным хозяйствам развивать инфраструктуру и переработку продукции / Depositphotos

В Государственном аграрном реестре запущена грантовая программа для агропредприятий, направленная на развитие сотрудничества и совместного сбыта ягод и овощей с малыми фермерами. Предприятия могут получить до $150 тыс. на развитие инфраструктуры, переработку продукции и расширение сотрудничества с малыми фермерами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Минэкономики.

Подать заявку на участие в программе могут агропроизводители из Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Грантовые средства позволят малым производителям объединять объемы продукции и вместе выходить на рынки. Такие программы помогают агропредприятиям и малым фермерам работать вместе, развивать хранение и переработку урожая и больше зарабатывать на продукции в Украине.

Как подать заявку на грант в ДАР

Подать заявку на участие в программе можно с 12 марта по 17 апреля 2026 через Государственный аграрный реестр. Одним из условий участия является наличие собственного инвестиционного взноса – от 30 до 60% стоимости проекта в зависимости от категории агрегатора.

Программа реализуется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) при финансовой поддержке Европейского Союза.

Кроме финансовой поддержки, участники программы получат доступ к технической помощи. ФАО будет предоставлять консультации экспертов, организовывать тренинги и рекомендации по развитию устойчивых бизнес-моделей и эффективной интеграции малых производителей в цепи добавленной стоимости.

Напомним, война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.

Ольга Сичь