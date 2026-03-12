Агропідприємствам дадуть гранти до $150 тис. на ягоди та овочі: стартував прийом заявок

У Державному аграрному реєстрі запустили грантову програму для агропідприємств, спрямовану на розвиток співпраці та спільного збуту ягід і овочів із малими фермерами. Підприємства можуть отримати до $150 тис. на розвиток інфраструктури, переробки продукції та розширення співпраці з малими фермерами.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Мінекономіки.

Подати заявку на участь у програмі можуть агровиробники з Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Грантові кошти дадуть можливість малим виробникам об’єднувати обсяги продукції й разом виходити на ринки. Такі програми допомагають агропідприємствам і малим фермерам працювати разом, розвивати зберігання та переробку врожаю і заробляти більше на продукції в Україні.

Як подати заявку на грант у ДАР

Подати заявку на участь у програмі можна з 12 березня по 17 квітня 2026 року через Державний аграрний реєстр. Однією з умов участі є наявність власного інвестиційного внеску – від 30% до 60% вартості проєкту залежно від категорії агрегатора.

Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Окрім фінансової підтримки, учасники програми отримають доступ до технічної допомоги. ФАО надаватиме консультації експертів, організовуватиме тренінги та рекомендації щодо розвитку сталих бізнес-моделей і ефективної інтеграції малих виробників у ланцюги доданої вартості.

