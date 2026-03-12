Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Агропідприємствам дадуть гранти до $150 тис. на ягоди та овочі: стартував прийом заявок

овочі
Гранти до $150 тис. допоможуть овочевим господарствам розвивати інфраструктуру та переробку продукції / Depositphotos

У Державному аграрному реєстрі запустили грантову програму для агропідприємств, спрямовану на розвиток співпраці та спільного збуту ягід і овочів із малими фермерами. Підприємства можуть отримати до $150 тис. на розвиток інфраструктури, переробки продукції та розширення співпраці з малими фермерами.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Мінекономіки. 

Подати заявку на участь у програмі можуть агровиробники з Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. 

Грантові кошти дадуть можливість малим виробникам об’єднувати обсяги продукції й разом виходити на ринки. Такі програми допомагають агропідприємствам і малим фермерам працювати разом, розвивати зберігання та переробку врожаю і заробляти більше на продукції в Україні.

Як подати заявку на грант у ДАР

Подати заявку на участь у програмі можна з 12 березня по 17 квітня 2026 року через Державний аграрний реєстр. Однією з умов участі є наявність власного інвестиційного внеску – від 30% до 60% вартості проєкту залежно від категорії агрегатора.

Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Окрім фінансової підтримки, учасники програми отримають доступ до технічної допомоги. ФАО надаватиме консультації експертів, організовуватиме тренінги та рекомендації щодо розвитку сталих бізнес-моделей і ефективної інтеграції малих виробників у ланцюги доданої вартості.

Нагадаємо, війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.

Автор:
Ольга Сич