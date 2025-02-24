Розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства: агровиробники вже отримали 28 млн грн у 2025 році

У 2025 році стартували гранти на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, і вже чотири агровиробники отримали фінансування на загальну суму 28 млн грн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Зазначається, що загалом з початку дії програми "єРобота" на ці напрями спрямовано понад 1,21 млрд грн, що дало змогу сотням господарств розширити виробництво та створити нові робочі місця.

Перші гранти на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства в 2025 році стали доступні завдяки фінансуванню урядової програми за підтримки Світового банку.

Держава продовжить підтримувати малі та середні підприємства, сприяючи економічному зростанню, створенню нових робочих місць і зміцненню експорту. Це також важливий крок для забезпечення продовольчої безпеки країни, наголосив Коваль.

Про урядову грантову програму підтримки агровиробників

Урядова грантова програма з підтримки агровиробників діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками "Своя справа", "Свій сад", "Своя теплиця", "Новий рівень".

Слід зауважити, що гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.

Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників.

Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку плодово-ягідних культур, на посадку яких можна отримати грант за програмою для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.