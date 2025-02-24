Развитие садоводства, ягодничества и виноградарства: агропроизводители уже получили 28 млн. грн. в 2025 году

В 2025 году стартовали гранты на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства, и уже четыре агропроизводителя получили финансирование на общую сумму 28 млн грн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Отмечается, что в целом с начала действия программы "Работа" на эти направления направлено более 1,21 млрд грн, что позволило сотням хозяйств расширить производство и создать новые рабочие места.

Первые гранты на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства в 2025 г. стали доступны благодаря финансированию правительственной программы при поддержке Всемирного банка.

Государство продолжит поддерживать малые и средние предприятия, способствуя экономическому росту, созданию новых рабочих мест и укреплению экспорта. Это также важный шаг по обеспечению продовольственной безопасности страны, подчеркнул Коваль.

О правительственной грантовой программе поддержки агропроизводителей

Правительственная грантовая программа по поддержке агропроизводителей действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ – возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

Следует отметить, что гранты предоставляются в размере не более 70% от стоимости проекта, но не более 10 млн гривен.

Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта. Обязательным условием есть трудоустройство нужного количества работников.

Для садов – от 5 до 10 постоянных и 125-425 сезонных рабочих в зависимости от наименования насаждений. Для теплиц – не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в перечень плодово-ягодных культур, на посадку которых можно получить грант по программе создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства.