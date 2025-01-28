Агропроизводитель "Континентал" в прошлом году уплатил 1,6 млрд грн налогов

Агрокомпания "Континентал Фармерз Групп" уплатила рекордную для себя сумму налогов в 2024 году. Общая сумма налоговых вычетов составила 1,62 млрд грн, что на 210 млн грн больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2024 году сумма уплаченных налогов "Континентал" превысила показатели предыдущего года. Это свидетельствует, что, наращивая свои производственные мощности, мы также увеличиваем объемы налоговых поступлений в бюджеты разных уровней", — отметил гендиректор компании Георг фон Нолкен.

Налоговые отчисления "Континентал Фармерз Групп" за 2024 год

Также сообщается, что компания продолжает инвестировать в социальное развитие регионов, где осуществляет свою деятельность. В 2024 году на реализацию социальных проектов в пяти западных областях Украины было направлено более 37,1 млн. грн.

Социальные инвестиции "Континентал Фармерз Групп" за 2024 год

Что известно об агрокомпании "Континентал Фармерз Групп"

"Континентал Фармерз Групп" — это ведущая агропромышленная компания в Украине с международными инвестициями, является одним из крупнейших производителей картофеля в стране, с современными картофелехранилищами и собственным заводом по производству крахмала. В 2019 году компания превратилась в агрохолдинг, состоящий из двух украинских агрокомпаний – CFG (Continental Farmers Group) и "Мрия Агрохолдинг".

Агрокомпания работает в Западной Украине, обрабатывая земли во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Напомним, что в декабре прошлого года "Континентал Фармерз Групп" провела внутреннее расследование скандальных случаев жестокого обращения с животными со стороны сотрудников, установив среди причастных лиц шестерых собственных сотрудников и двух сотрудников подрядчика, предоставлявшего услуги по перевозке урожая.

В соцсетях появилось видео, на котором работники агропромышленной компании на полях возле города Збараж Тернопольской области жестоко издевались над дикими кабанами. Было установлено, что события происходили в октябре с интервалом в одну неделю. Первый случай, когда животных сельскохозяйственной техникой гоняли по полю, произошел вблизи хутора Манюки (часть села Мшанец Збаражской общины), а второй с избиением животного – между селами Мыльно Залозецкой общины и Иванчаны Збаражской общины.