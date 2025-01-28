Агровиробник "Контінентал" торік сплатив 1,6 млрд грн податків

Агрокомпанія "Контінентал Фармерз Груп" сплатила рекордну для себе суму податків у 2024 році. Загальна сума податкових відрахувань склала 1,62 млрд гривень, що на 210 млн грн більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У 2024 році сума сплачених податків "Контінентал" перевищила показники попереднього року. Це свідчить, що, нарощуючи свої виробничі потужності, ми також збільшуємо обсяги податкових надходжень до бюджетів різних рівнів", — зазначив гендиректор компанії Георг фон Нолкен.

Податкові відрахування "Контінентал Фармерз Груп" за 2024 рік

Також повідомляється, що компанія продовжує інвестувати в соціальний розвиток регіонів, де здійснює свою діяльність. У 2024 році на реалізацію соціальних проєктів у п'яти західних областях України було спрямовано понад 37,1 млн грн.

Соціальні інвестиції "Контінентал Фармерз Груп" за 2024 рік

Що відомо про агрокомпанію "Контінентал Фармерз Груп"

"Контінентал Фармерз Груп" - це провідна агропромислова компанія в Україні з міжнародними інвестиціями, є одним з найбільших виробників картоплі в країні, з сучасними картоплесховищами та власним заводом з виробництва крохмалю. У 2019 році компанія перетворилась на агрохолдинг, що складається з двох українських агрокомпаній - CFG (Continental Farmers Group) та "Мрія Агрохолдинг".

Агрокомпанія працює в Західній Україні, обробляючи землі у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, що у грудні минулого року "Контінентал Фармерз Груп" провела внутрішнє розслідування скандальних випадків жорстокого поводження з тваринами з боку співробітників, встановивши серед причетних осіб шістьох власних співробітників та двох співробітників підрядника, який надавав послуги з перевезення врожаю.

У соцмережах з'явилося відео, на якому працівники агропромислової компанії на полях біля міста Збараж Тернопільської області жорстоко знущалися з диких кабанів. Було встановлено, що події відбувалися в жовтні з інтервалом один тиждень. Перший випадок, коли тварин сільськогосподарською технікою ганяли по полю, стався поблизу хутора Манюки (частина села Мшанець Збаразької громади), а другий з побиттям тварини – між селами Мильне Залозецької громади та Іванчани Збаразької громади.