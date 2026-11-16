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Агрохолдинг KSG Agro погасил облигации на $1,5 млн и планирует новые выпуски в 2027 году

земля, поле, деревья
Агрохолдинг KSG Agro планирует в 2027 году новые выпуски корпоративных облигаций в долларах и впервые для группы – евро / Pixabay

Агрохолдинг KSG Agro погасил корпоративные облигации серии B общей номинальной стоимостью $1,5 млн. Расчеты с инвесторами произведены в полном объеме и в установленный срок за счет собственной валютной выручки.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу KSG Agro.

Эмитентом облигаций является ООО "КСГ "Днепр", которое входит в группу KSG Agro и отвечает за ее растениеводческое направление. Частный выпуск облигаций номинальной стоимостью $1,5 млн зарегистрировала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в августе 2023 года. Размещение среди инвесторов состоялось в ноябре того же года.

Процентная ставка по облигациям составила 7% годовых. Андеррайтером выпуска выступил Таскомбанк.

По данным агрохолдинга, привлеченные средства были направлены на обновление сельскохозяйственной техники и развитие агропроизводства.

В 2025 году обладатели облигаций серий A и B получили возможность вернуть вложенные средства, однако согласились продлить срок финансирования компании еще на полтора года. Общая сумма этих выпусков составила $3 млн.

В KSG Agro отметили, что обладатели облигаций получили купонный доход за продленный период, а инвесторам серии B вернули основную сумму вложений.

По информации компании, в обращении остаются облигации КСГ "Днепр" серий A и C общим объемом $3 млн.

Новые выпуски облигаций в 2027 году

KSG Agro планирует в 2027 году новые выпуски корпоративных облигаций в долларах США и впервые для группы – в евро.

Компания рассматривает выпуски со сроками обращения 12, 18 и 24 месяцев. По сообщению пресс-службы, их планируют зарегистрировать в НКЦБФР, а андеррайтером будет выступать Таскомбанк. Привлеченное финансирование агрохолдинг намерено направить на модернизацию сельскохозяйственной техники, обновление маточного поголовья свиней и развитие энергонезависимости хозяйств.

Информации о планируемых ставках доходности по новым облигациям компания не привела.

Что известно о KSG Agro

KSG Agro был основан в начале 2000-х годов. Агрохолдинг работает в сферах растениеводства, свиноводства и производства биоэнергии. По информации компании, ее земельный банк составляет около 21 тыс. га.

Акции KSG Agro котируются на Варшавской фондовой бирже с 2011 года.

По данным пресс-службы, операционная прибыль KSG Agro по итогам 2025 года выросла более чем вдвое - до $6,4 млн. Показатель EBITDA увеличился на 74% - до $7,5 млн. В первом полугодии 2026 года операционная прибыль холдинга выросла в 3,2 раза, до $2,49 $2,75 млн.

В июне Dilo сообщало, что агрохолдинг KSG Agro решил инвестировать более 25 млн грн в создание автономной системы водоснабжения для свинокомплекса в Днепропетровской области.

Автор:
Майя Калына

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