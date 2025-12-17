АИ-консультант в "Дії": 90% обращений пользователей решены без оператора

АИ-консультант в приложении и на портале "Дія" уже самостоятельно обработал более 1 миллиона диалогов, обеспечивая ответы на 90% обращений пользователей без участия оператора.

Искусственный интеллект в "Дії"

"Уже 1 млн диалогов ИИ решил самостоятельно – без участия оператора. Он помогает с 90% обращений пользователей и консультирует со 165+ услуг и сервисов в приложении и на портале "Дія", – говорится в сообщении.

Как это работает?

В приложении и на портале "Дія" работает АИ-консультант, первым отвечающий на запросы пользователей. Искусственный интеллект понимает тему обращения и контекст разговора, в конце уточняет, решен вопрос. В случае нестандартной ситуации АИ ставит дополнительные уточнения или передает диалог оператору.

Команда АИ-тренеров постоянно совершенствует консультанта, чтобы он становился еще точнее. Благодаря этому пользователи получают быстрые ответы в любое время суток даже ночью, без ожидания подключения оператора. Это позволяет операторам сосредоточиться на сложных и уникальных запросах.

АИ-консультант работает на базе платформы Microsoft Azure, обеспечивающей безопасность и надежность обработки пользователей.

Напомним, еще в конце прошлого года Кабинет министров принял постановление о создании Sandbox – специального инструмента для поддержки инновационных компаний, позволяющего тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под надзором государства.