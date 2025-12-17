Запланована подія 2

АІ-консультант у "Дії": 90% звернень користувачів вирішено без оператора

ШІ
Дія запускає АІ-консультанта, який допомагає з 165+ послугами / Мінцифри

АІ-консультант у застосунку та на порталі “Дія” вже самостійно опрацював понад 1 мільйон діалогів, забезпечуючи відповіді на 90% звернень користувачів без участі оператора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в "Дії".

Штучний інтелект у "Дії"

"Вже 1 млн діалогів ШІ вирішив самостійно - без участі оператора. Він допомагає з 90% звернень користувачів та консультує з 165+ послуг і сервісів у застосунку та на порталі "Дія", - йдеться в повідомленні.

Як це працює?

У застосунку та на порталі "Дія" працює АІ-консультант, який першим відповідає на запити користувачів. Штучний інтелект розуміє тему звернення та контекст розмови, наприкінці уточнює, чи вирішено питання. У разі нестандартної ситуації АІ ставить додаткові уточнення або передає діалог оператору.

Команда АІ-тренерів постійно вдосконалює консультанта, щоб він ставав ще точнішим. Завдяки цьому користувачі отримують швидкі відповіді у будь-який час доби, навіть вночі, без очікування підключення оператора. Це дозволяє операторам зосередитися на складних та унікальних запитах.

АІ-консультант працює на базі платформи Microsoft Azure, що забезпечує безпеку та надійність обробки даних користувачів.

Нагадаємо, ще в кінці минулого року Кабінет міністрів ухваливпостанову про створення Sandbox— спеціального інструмента для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.

Автор:
Ольга Опенько